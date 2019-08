Milano Marittima, 4 agosto 2019 - Matteo Salvini lascia Milano Marittima e parte per Colico, sponda lecchese del Lago di Como, dove questa sera terrà un comizio. "Domani sarò in Senato" per il voto sul decreto sicurezza bis, dice ai cronisti che lo interpellano prima della partenza. Ci sono i numeri per la fiducia? "Non lo so: non mi sono ancora informato ma lo farò nel pomeriggio", risponde. Non appare come un ministro che si prepara a una crisi di governo domani, viene notato. E Salvini commenta: "Guardate che bella giornata, ma è ancora presto".

Alessandro Di Battista? "Ecco, stasera potrei mandarlo a cag...", dice dopo essere stato interpellato sugli attacchi dell'esponente M5S.

