Matteo Salvini al Meeting di Rimini per parlare di luoghi da costruire e vie per raggiungerli

Roma, 27 agosto 2025 – Tra gli ospiti di mercoledì 27 agosto al Meeting di Rimini c’è anche Matteo Salvini. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti interverrà nel corso dell’incontro intitolato ‘Luoghi da costruire e vie per raggiungerli’. L’evento è previsto per le ore 17.30 nella Sala Gruppo FS C2.

"Dire a una persona che reiteratamente dice che siamo pronti a combattere, mentre io non ho intenzione e se vuoi ci vai tu, non è un insulto ma un ragionamento. Poi magari gli hanno tradotto male 'attaccati al tram', ma è un modo simpatico per dire 'avviati tu'". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al Meeting di Rimini. "Con tutto il rispetto per la massima carica francese, credo che lì abbiano qualche problema più rilevante che le dichiarazioni di Salvini. Posso solo ribadire che il governo italiano non manderà mai un soldato italiano a sparare in Russia o in Ucraina, punto", aggiunge.

Le infrastrutture come cattedrali nel deserto è il tema al centro del dibattito di mercoledì 27 aprile e, tra gli ospiti dell’evento, c’è anche il ministro Salvini. Il Leader della Lega, alla sua sesta partecipazione alla manifestazione annuale della riviera romagnola organizzata da Comunione e Liberazione, è l’ultimo esponente del Governo ad intervenire a Rimini. Sembra che proprio questa circostanza che lo vede come ultimo ospite politico abbia creato qualche frizione con la premier Meloni.

Insieme a Salvini, nel corso dell’evento dedicato a ‘Luoghi da costruire e vie per raggiungerli’, anche Alfredo Maria Becchetti, presidente Infratel; Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane; Geronimo La Russa, presidente eletto Aci; Enrico Resmini, chief non regulated business officer ACEA e amministratore delegato a.Quantum. Emmanuele Forlani, direttore Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS, modererà invece l’incontro.