Salvini annulla gli impegni per sottoporsi a controlli medici: “Nulla di grave, calcoli renali”

Roma, 20 settembre 2025 – Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha annullato tutti gli impegni pubblici previsti per oggi per effettuare dei controlli medici.

Nulla di preoccupante, fa sapere il suo staff, che conferma invece la presenza del segretario leghista per domani al tradizionale appuntamento della Lega sul pratone di Pontida. Secondo quanto si apprende, i controlli medici per il segretario della Lega si sarebbero resi necessari per un problema di calcoli renali.

Il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini

Saltano quindi i due impegni previsti per oggi nell'agenda del vicepremier: alle 11.30 era atteso a Nogara, nel Veronese, in occasione del 50esimo anniversario della nascita dello stabilimento Coca Cola, poi in serata, alle 19 a Pontida, nelle valli della Bergamasca, per il tradizionale intervento alla manifestazione della Lega giovani che ogni anno precede il raduno della Lega, previsto domattina.

Prima di annullare gli impegni previsti oggi, Salvini aveva postato un messaggio sui social: “Ci vediamo a Pontida!” Il post è accompagnato da un video motivazionale di due minuti che si apre con l'immagine dell'omicidio di Charlie Kirk e il monito della vedova (“Non avete idea di cosa avete appena scatenato”), e lo slogan di questa edizione di Pontida: “Senza paura”.

“Senza paura, come la Lega Santa che a Lepanto nel 1571 sconfisse l'impero ottomano chiamando a raccolta le forze cristiane – dice la voce narrante del video –. Senza paura, come la Lega lombarda che nel 1167 sconfisse il Barbarossa chiamando a raccolta i comuni italiani. Senza paura come noi – prosegue mentre scorrono le immagini anche di Umberto Bossi e Roberto Maroni – con la nostra Lega, a 35 anni dalla Pontida che giurò per la libertà fin dal celebre raduno del 1990. Tante cose sono cambiate da allora. Gli avversari si sono moltiplicati. I contestatori dell'Autonomia. L'Europa che ci riempie di immigrati e follie green e vorrebbe imporci bombe e carri armati. L'Islam radicale. La sinistra accecata dall'odio. Ma noi siamo senza paura – e nel video si susseguono le immagini dell'attentato a Donald Trump, di quello a Silvio Berlusconi colpito al volto da una statuetta, Oriana Fallaci e Salvini con la maglia con scritto ‘ruspe in azione’ –. Ieri come oggi il popolo di Pontida non dimentica le persecuzioni giudiziarie. Il processo a Salvini. I linciaggi, gli insulti. Il popolo di Pontida non è mai cambiato. La Lega siamo tutti noi, quelli che non si arrendono, quelli che non tacciono, quelli che giurano per la libertà. Nella tua Pontida, senza paura”. Infine il video si chiude con una foto di Kirk.

Soltanto ieri il vicepremier aveva voluto incontrare il fondatore della Lega Umberto Bossi per fargli personalmente gli auguri di buon compleanno e parlargli della situazione politica alla vigilia del raduno di Pontida. “Più di un’ora di incontro affettuoso” tra Salvini e Bossi a Gemonio, nel Varesotto, quartier generale del fondatore del Carroccio, come fa sapere in una nota la segreteria della Lega.