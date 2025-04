Mattarella, una notte tranquilla. Oggi sarà dimesso dall’ospedale

"L’Italia lo attende presto, con la forza e la dedizione di sempre". Con un piede già sull’aereo che la porterà da Trump, Giorgia Meloni, fa gli auguri al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che probabilmente già oggi sarà dimesso dall’ospedale Santo Spirito dopo l’intervento andato regolarmente. Dal Quirinale trapelano messaggi rassicuranti; l’intervento era programmato, si sottolinea, il decorso è in linea con la notte di riposo che ha seguito l’impianto del pacemaker.

Al momento del ricovero, Mattarella ha trovato ad aspettarlo un’equipe medica cui si affidò, prima di Mattarella, anche Giorgio Napolitano, quella guidata dal primario di cardiologia Roberto Ricci. Subito dopo l’intervento, sempre dal Quirinale hanno fatto sapere che le sue condizioni non destavano preoccupazioni. Tanto che gli impegni della settimana dopo Pasqua vengono mantenuti e restano sull’agenda del presidente, impegni importanti che ruotano intorno al 25 Aprile che quest’anno segna anche gli 80 anni della fine della Guerra di Liberazione. Mattarella il 23 incontrerà un gruppo di reduci, il 25 deporrà una corona di fiori all’Altare della Patria e quindi volerà a Genova, città simbolo di quelle giornate di onore e di gloria: fu l’unica grande città dell’Europa continentale in cui i nazifascisti si arresero direttamente alle forze partigiane, senza attendere l’arrivo degli Alleati.

Ieri, passata la notte, a metà mattinata una nota ha ulteriormente rasserenato gli animi, raccontando che Mattarella è apparso "totalmente asintomatico e in condizioni cliniche stabili". Tutto tranquillo, tutto regolare. Tutto previsto e programmato. Al punto che c’è chi assicura che il presidente sarà perfettamente in grado di prendere un volo per la sua Palermo dove aveva già programmato di passare le vacanze pasquali. Va detto che, tuttavia, l’improvviso ricovero aveva destato qualche timore. Mattarella, d’altra parte, ha compiuto 83 anni e a luglio ne compirà 84 ed è al suo decimo anno al Colle: è evidente che ogni informazione che riguarda la sua salute sia estremamente sensibile. Probabile che Mattarella, insieme ai suoi medici di fiducia abbia manifestato già alcuni giorni fa problemi cardiaci e che dopo un ulteriore consulto si sia deciso di accelerare i tempi. Immediata e attesa è stata dunque la reazione del mondo della politica che, superati i primi momenti di allarme, si è speso in un fiume di auguri di pronta guarigione.

Tra i primi si è manifestata la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa: "Forza Presidente, torna presto. Ti aspettiamo", ha scritto. Auguri a cui si sono aggiunti quelli del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Quindi il leader di Azione Carlo Calenda: "Auguri di una pronta ripresa", poi in rapida successione, Matteo Renzi (Iv), Giuseppe Conte (M5s), Chiara Braga (Pd) e di Riccardo Magi (+ Europa). Dalla maggioranza è stato il gruppo di Fratelli d’Italia a esprimere parole di pronto recupero: "Auguriamo al presidente di ritornare quanto prima nel suo ruolo di custode dei valori della nostra Costituzione". In ultimo, la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen: "Caro Presidente, tutta l’Europa spera di vederla presto in piena forma".