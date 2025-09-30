Mattarella in Kazakistan: “La carta Onu è una bussola per affrontare ogni crisi”

Roma, 30 settembre 2025 – “Apprezziamo pienamente il costante riferimento delle istituzioni kazake alla centralità della Carta delle Nazioni Unite e dei suoi valori, quale bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Astana, all'Accademia di formazione della pubblica amministrazione del Kazakistan dopo il colloquio con il presidente kazako Tokayav.

Mattarella in visita in Kazakistan

Mattarella ha sottolineato che Italia e Kazakhstan “condividono la responsabilità di contribuire a percorsi di dialogo e che aiutino a mantenere la pace e la stabilità, a promuovere lo sviluppo nel rispetto dei principi di giustizia, equità, solidarietà e leale collaborazione. Sarebbe velleitario immaginare che singoli Stati siano in grado di attuare soluzioni efficaci su fenomeni di vasta portata, prescindendo dalla collaborazione con gli altri Paesi”. Quindi Mattarella ha elogiato “il percorso della Repubblica del Kazakistan dall'indipendenza è eloquente, a partire dalla scelta di rinunciare agli ordigni nucleari esistenti sul suo territorio e di aderire al Trattato di non proliferazione e di messa al bando degli esperimenti nucleari. Una scelta di pace e di civiltà”.

Parlando di transizione energetica, il capo dello Stato ha sottolineato che “l'Italia è oggi il primo partner commerciale del Kazakhstan in Europa, con un ruolo di punta in alcuni comparti strategici come quello della sicurezza energetica, sempre più cruciale in una fase storica che ci pone davanti all'enorme sfida della transizione energetica, indispensabile per assicurare la dimensione ambientale della sostenibilità, nell'interesse delle future generazioni".

Mattarella ha dedicato un passaggio anche alla sfida dell’intelligenza artificiale, “un’innovazione che riscrive le regole del sistema ed è capace di trasformare i nostri modi di organizzare, lavorare, vivere. Tuttavia non è un soggetto. Non esiste un'etica delle macchine, bensì l'etica di chi le governa e, con essa, governa la competitività dei Paesi con ripercussioni sociali, economiche e geopolitiche”. Rispondendo infine a uno studente sull'importanza dell'aggiornamento professionale, il capo dello Stato ha scherzato: “La mia età molto avanzata mi ha consentito di fare molta esperienza e questo è il vantaggio di chi invecchia...”.