Dopo il primo giro del terzo giro - le consultazioni dell’esploratore Casellati - ci sono molte cose che ancora non si capiscono e altre che invece appaiono più chiare. Una di queste ultime è che sempre più difficilmente Luigi Di Maio riuscirà a coronare il sogno di entrare a palazzo Chigi. Improbabile che ci riesca in virtù di un accordo col Centrodestra, vista l’insistenza grillina nel rifiutare ogni intesa che veda coinvolta Forza Italia e la speculare indisponibilità leghista, riaffermata anche subito dopo il colloquio con la presidente del Senato, di procedere senza Berlusconi. Ma potrebbe non riuscirci anche nel governo di cui si favoleggia nei corridoi di Montecitorio, ossia un ipotetico ticket Pd-M5S, per dar vita al quale i dem porrebbero come condizione proprio quella di non avere Di Maio alla sua guida. Nella prima notte dopo le consultazioni della Casellati, Di Maio dovrà insomma riflettere se non fare il premier in un governo con il centrodestra o non farlo in uno col Pd, magari guidato dall’amico-rivale Roberto Fico. Per i Nazareni il presidente della Camera presenta infatti notevoli vantaggi rispetto a Di Maio: è più di sinistra, è meno organico alla Casaleggio e associati e soprattutto lascia libero un posto. Magari da assegnare proprio ai dem.

Ed è questa constatazione, amara quanto si vuole ma non lontana dal vero, che potrebbe condurre "Giggino" a più miti consigli, inducendolo ad accettare un passo di lato se accompagnato da uno analogo di Berlusconi, nella forma di un qualche appoggio esterno o limitato alla presenza di ministri di area. E di tutte le "minacce" (politiche, si intende) su Di Maio quella che più potrebbe sortire un effetto è proprio quella di coinvolgere Fico. Ufficialmente i rapporti all’interno del movimento sono buoni, la realtà è diversa, e le recenti uscite di Di Battista lo dimostrano. Nella migliore delle cose siamo in una situazione di pace armata, una di quelle in cui basta poco per far esplodere le polveriera. Un esito, dopo la bella affermazione del 4 marzo, che il movimento non può permettersi, e che proprio per questo potrebbe spingere Casaleggio e Di Maio ad accettare un compromesso con Salvini. Una possibilità minima, certo, ma esistente, come ha riconosciuto il leghista Giorgwetti, e come la decisione della presidente Casellati di procedere a un ulteriore giro di consultazioni in qualche modo nasconde.