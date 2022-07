"Draghi? Per Usa e Ue sarebbe premier a vita. Temono i populisti"

"Stati Uniti e Unione europea lascerebbero Mario Draghi a Palazzo Chigi per sempre, ma sanno che non è possibile e temono che all’orizzonte si profili un governo populista: questo è il punto". Bill Emmott, giornalista e saggista britannico, direttore dell’Economist dal 1993 al 2006, conosce bene gli umori e i desideri che circolano nei palazzi del potere occidentale. E segue da vicino le vicende italiche. Emmott, è stato sorpreso dalle dimissioni del premier italiano? "Sono arrivate prima del previsto, ma non sono una sorpresa. Si sapeva da tempo che l’azione del governo si sarebbe arrestata dopo l’estate perché poi i partiti avrebbero dato inizio alla campagna elettorale". Secondo lei, cosa ha spinto il premier a dimettersi? "Conte ha provato a metterlo all’angolo, Salvini minaccia di fare la stessa cosa. Draghi ha perso la pazienza". Washington e Bruxelles premono affinché Draghi resti al suo posto. L’ex capo della Bce è davvero libero di lasciare? "Il presidente del Consiglio è libero di fare le sue scelte. Dopotutto, nei prossimi mesi la politica italiana non cambierebbe comunque, né è così importante nell’attuale scenario internazionale: il vostro Paese è un player minore visto che non sostiene la resistenza ucraina in maniera massiccia, come invece fanno Stati Uniti, Regno Unito e Germania". Non crede che le pressioni che arrivano da Usa e Ue possano far presa su una persona con il background di Draghi? "Credo di no, è un uomo particolare: ha i suoi principi, non è vulnerabile. Se pensa di non poter incidere, lascerà". Perché ci sono tante pressioni internazionali sulla permanenza del premier italiano? Per Boris Johnson non è accaduto. "Perché Draghi è una garanzia. Per Washington e Bruxelles, invece, il ritiro di Johnson è stato un sollievo, una buona notizia. Il premier britannico era visto come un problema". Da Biden a ...