Caso Giambruno, Marina Berlusconi: “Retroscena su Giorgia Meloni inventati di sana pianta, la stimo molto”

Milano, 25 ottobre 2023 – "La verità è una sola: io stimo molto Giorgia Meloni”. ll resto sono “retroscena inventati di sana pianta”. Marina Berlusconi, primogenita del Cavaliere, erede con i fratelli del suo impero industriale, si espone sul rapporto con la premier nel libro di Bruno Vespa, ‘Il rancore e la speranza’, in uscita a novembre per Mondadori/Rai, di cui sono stati diffusi oggi dei passaggi.

"Quando mio padre è scomparso ho sentito la sua vicinanza alla nostra famiglia e di questo le sono grata”, dice Marina. L’apprezzamento non sarebbe solo umano ma anche politico. Con dei distinguo. “Per quanto riguarda il governo - osserva ancora la presidente di Fininvest e Mondadori – ho condiviso varie scelte di Palazzo Chigi, a cominciare dalla grande attenzione verso la politica estera in nome di sani e sacrosanti principi atlantisti ed europeisti. Viviamo una fase drammatica, nella quale è la nostra stessa identità, liberale e democratica, a trovarsi sotto attacco. L'aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina e i massacri in Medio Oriente ne sono la dimostrazione più evidente e più atroce”. Per quanto riguarda la politica economica, “apprezzo la cautela e il senso di responsabilità con cui questo esecutivo sta gestendo i conti pubblici”.

“Indubbiamente ci sono state anche alcune mosse che mi sono piaciute di meno – ricordiamo le frizioni circa la tassa su gli extra profitti ndr – e non lo ho nascosto. Ma va sempre considerato che il governo si è ritrovato a dover fronteggiare una situazione macroeconomica complicatissima, tra guerra e inflazione, oltre a dover rimediare ad alcune eredità del passato davvero indigeste. Penso in particolare ai vari bonus edilizi: facendo i calcoli, pesano sul nostro Paese per una cifra vicina all'importo dell'intero Pnrr”.

Il caso Giambruno

"La apprezzo come donna, in questi giorni ancora di più”

Le dichiarazioni di Marina vengono rese note – e non è un caso – nei giorni che seguono i fuorionda di Striscia la Notizia su Andrea Giambruno cui ha fatto seguito la rottura pubblica di Meloni con il compagno. Vicenda che ha lasciato spazio a speculazioni sul rapporto tra Forza Italia (il partito del padre, Silvio Berlusconi) e la premier e tra Mediaset (azienda di Fininvest, di cui Marina è presidente) e la premier.

“In questi giorni ho letto e sentito di tutto: retroscena inventati di sana pianta, ricostruzioni totalmente prive di senso logico e spesso anche contraddittorie – La verità è una sola: stimo molto Giorgia Meloni. La trovo capace, coerente, concreta. La apprezzo sul piano politico e la apprezzo molto anche come donna, ancor più in questi giorni”.

