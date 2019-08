Roma, 19 agosto 2019 - Maria Elena Boschi sceglie di rispondere a Matteo Salvini con una foto, dopo l'attacco del ministro dell'Interno di ieri. "Se qualcuno ha deciso ribaltoni e inciucioni allora lo dica ad alta voce. Se non c’è un governo la via maestra sono le elezioni. Altrimenti ci si risiede al tavolo e si lavora. Ma Renzi e Boschi sono il passato", così il leader della Lega aveva esordito nella sua diretta Facebook quotidiana. "Farò di tutto per evitare che gli italiani anneghino in un governo di sinistra, di gente di sinistra bocciata a tutte le ultime elezioni. Sarebbe una vergogna. Qui gli unici traditori sarebbero coloro che dovessero tradire il voto popolare per riesumare mummie alla Renzi e alla Boschi", ha ribadito, alludendo alla necessità di tornare a dialogare con Di Maio e il M5S.

L'ex ministra affida ad una fotografia che la ritrae in bikini con le amiche la replica social. "Salvini dice che io sono una mummia che vuole tornare al Governo. Io al Governo con Toninelli e Di Maio non ci vado, non sono Salvini. Al massimo voto la fiducia a un Governo Istituzionale che evita l'aumento dell'IVA e che riporta l'Italia a giocare un ruolo in Europa. Quanto al fatto di essere una mummia ho come l'impressione che #CapitanFracassa sia nervoso. Il caldo fa male: in questi casi bisogna bere molto e evitare di uscire nelle ore più calde. Come direbbe lui, "bacioni" dal mio sarcofago" ha twittato la Boschi.

Salvini che dice: “siamo attaccati da un gruppo di renziani” ci sta facendo uno spot pazzesco e neanche lo capisce. Per noi prima di tutto viene il Paese, non le ambizioni personali. #CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago pic.twitter.com/pb6m17MJhW — maria elena boschi (@meb) 18 agosto 2019