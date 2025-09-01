Marche, Acquaroli (FdI): "Cerchiamo soluzioni. Non facciamo fiction"

"Noi cerchiamo di lavorare sulle riforme, di studiare, di essere attenti. cerchiamo le soluzioni reali o problemi reali. C’è chi invece fa un altro sport, fa le fiction, va in giro fa i tagli e cuci dei video e poi li pubblica, ti mette in bocca parole che non dici". Chiaro e pacato, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli non le manda a dire al principale avversario, il dem Matteo Ricci, contro il quale si gioca la corsa alla regionali del 28 e 29 settembre. Ieri pomeriggio, sui canali social del candidato di centrodestra, è comparso un video del governatore uscente a un’iniziativa elettorale, in replica a Ricci – senza però mai citarlo direttamente – che gli aveva contestato di aver detto, in merito alle liste d’attesa, che il problema era l’eccessiva richiesta di curarsi da parte dei marchigiani. "Io a questo non sono abituato signori. Io sono abituato ai problemi reali e non credo che il cinema possa risolvere i problemi reali. E non è la prima volta che avviene", ha aggiunto Acquaroli ribattendo con "fatti inconfutabili" in riferimento all’azione del proprio esecutivo per efficientare la sanità.

"Mi dicono Acquaroli, nega le criticità – ha proseguito –. Forse io non so che le liste d’attesa sono sono un problema? Lo rappresentano per tutte le Regioni, anche per la nostra. Per questo il governo guidato dal presidente Giorgia Meloni – ha ricordato – ha dovuto fare due decreti in tre anni per cercare di risolvere questa criticità". "Ma non posso negare – ha detto ancora il presidente – che il lavoro che noi abbiamo fatto ha efficientato la produzione del sistema delle prestazioni. Non lo dico io per convincere voi che dovete votarmi il 28 e 29 di settembre – ha sottolineato – ma perché se noi vogliamo costruire risposte serie dobbiamo farlo su dati seri". "Nonostante l’efficientamento del sistema produttivo, che è arrivato nei primi sei mesi del 2025 a produrre il 15% in più di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche – ha proseguito – purtroppo noi abbiamo una domanda che è scoppiata dopo la pandemia e che ha raggiunto il +30% rispetto al 2019".

Il tema della sanità è uno dei più dibattuti tra i candidati che proprio la scorsa settimana sono stati protagonisti per il primo confronto a due della campagna elettorale, organizzato dalla Uil Marche. E altri due faccia a faccia sono previsti questa settimana. La sanità, è ormai una certezza, è la materia regina del braccio di ferro.