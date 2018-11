Roma, 22 novembre 2018 - In attesa dell'informativa urgente del premier Giuseppe Conte alla Camera sulla bocciatura Ue alla manovra, che sarà l'occasione per ribadire la fiducia nel dialogo con l'Ue, tengono banco le parole del commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici, che chiede rispetto dopo che le lettere della Ue sono state paragonate a quelle di Babbo Natale.

E intanto Matteo Salvini, a Uno Mattina, su Raiuno, non arretra e replica: "Io porto rispetto ma viene prima il diritto al lavoro e alla pensione degli italiani". "Noi passi indietro non ne facciamo - assicura il vicepremier a Unomattina - Non abbiamo messo soldi a caso c'è un'idea di Italia che cresce. Se poi con Bruxelles si ragiona sugli investimenti e sulla tutela del territorio, chiederemo di spendere per gli italiani i soldi degli italiani".

CONTE: NESSUNA RIBELLIONE - "Non vedo l'ora di confrontarmi con il presidente Juncker e gli altri commissari che sono stati invitati alla cena di sabato prossimo - spiega il premier Conte - Siamo responsabili e proprio responsabilmente abbiamo impostato questa manovra. Spiegherò che è una manovra impostata nell'interesse degli italiani e evidentemente anche dell'Europa: quindi non c'è nessuna presunta ribellione, nessuna presunta disobbedienza alle regole comuni. C'è semplicemente un grande senso di responsabilità, un grande studio dietro questa manovra, dietro specifiche misure che vanno bene al nostro Paese e agli italiani", ha concluso.

"La riduzione del debito - sottolinea poi - è un obiettivo comune con l'Europa stiamo lavorando alla riduzione del debito". E ancora: "Se è nell'interesse degli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla".

"Uno spread elevato non ci aiuta - ammette il premier - Dobbiamo lavorare tutti a rasserenare il clima. Siamo confidenti che con un clima più sereno e spiegando le nostre ragioni all'Europa lo spread calerà". E poi: "Anche voi giornalisti dovete aiutarci. Potete anche criticare la manovra, ma non dimenticate mai che agiamo nell'interesse del Paese, non alimentiamo polemiche. E' un percorso a cui tutti dobbiamo lavorare nell'interesse del sistema Italia".

DI MAIO - Per il vicepremier a 5 stelle "La procedura di infrazione va discussa e io credo nella discussione. Spero nel dialogo e nel confronto perchè vogliamo spiegare le nostre ragioni". E aggiunge che non si può sentire in colpa se si aiutano i pensionati, i disoccupati e i giovani. "Abbiamo un modo di affrontare il debito diverso e capisco che alcuni si sentano disorientati. Ma non si può trattare l'Italia così dopo anni di massacri"

BABBO NATALE MOSCOVICI - Non sembra apprezzare per nulla l'ironia di Salvini, Pierre Moscovici, e alla battuta del vicepremier sulla letterina di Babbo Natale replica: "Non mi sono messo il vestito rosso o la barba bianca e non sono Babbo Natale: sono il commissario agli Affari Economici e penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco, serietà e dignità. Non con disinvoltura e un'ironia che stride".

Intervistato dal Corriere della sera, Moscovici puntualizza anche: "Il dialogo non è un'opzione, è un imperativo", e aggiunge che continuerà a confrontarsi con gli interlocutori italiani "e se a un certo punto ci fosse occasione di incontrare Salvini o Di Maio in conversazioni più informali, non sono contro". "Quando parlo al mio interlocutore Giovanni Tria, o vengo ricevuto al Quirinale - continua Moscovici - parlo a persone che rappresentano istituzioni. Non possiamo mettere in dubbio la legittimità dei nostri interlocutori. Tocca poi a loro vedere con i loro colleghi come organizzare il dialogo".

LA RISPOSTA DI SALVINI - "Mi dicono dall'Europa che non posso smontare la Fornero? Io porto rispetto ma viene prima il diritto al lavoro e alla pensione degli italiani. L'unica cosa che l'Europa non può chiedermi è di lasciare immutata la legge Fornero, ho visto quanta sofferenza ha causato agli italiani": così Salvini risponde a Moscovici che chiede maggior rispetto. "Non voglio litigare con nessuno - da detto ancora il ministro dell'Interno - ma devo scegliere tra Bruxelles e gli italiani e la scelta è facile. Chiedo rispetto per il popolo italiano, che dà ogni anno 5 miliardi a Bruxelles. Sulle manovre del passato non hanno avuto nulla da eccepire e il debito è aumentato di 300 miliardi".

"Lo spread viene deciso con un clic dall'altra parte del mondo, che decide oggi l'Italia sale, l'Italia scende. E' chiaro che quello non è controllabile - dice ancora il vicepremier a Unomattina - L'economia italiana è sana, il presidente dell'Associazione bancaria italiana ha detto l'economia italiana è tra le più sane d'Europa e lo spread non corrisponde alla vita vera, all'economia vera del Paese. E' chiaro che qualcuno sta cercando di speculare, perché se sale questo famoso spread magari pensano che noi dobbiamo tassare i risparmi degli italiani".

"Abbiamo un consenso incredibile nel Paese, in cinque mesi abbiamo fatto tanto, non vorrei - ha aggiunto il vicepremier - che qualche speculatore non volesse che continuassimo a fare altrettanto. Ci sono circa 5mila miliardi di risparmio privato, che per me non si toccano".