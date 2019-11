Roma, 22 novembre 2019 - Nessuno vuole mettere le mani nei conti correnti degli italiani. Mentre procedono a rilento i lavori di Camera e Senato sulla manovra, non si placano le polemiche attorno alla riforma della riscossione per gli enti locali. Sui pignoramenti, questa volta degli immobili, potrebbero intanto arrivare novità col decreto fiscale: il Pd, a prima firma Mancini, ha proposto una norma ‘salva-casa’ per aiutare chi ha perso la prima abitazione per colpa della crisi.

Il meccanismo una tantum prevede l’obbligo per le banche di concedere rinegoziazioni dei mutui - con precisi paletti – a chi ha la casa all’asta e il governo sta lavorando per venire incontro alla richiesta. Sul fiscale, per ora, si è registrato un primo voto sulle multe per chi presenta F24 per compensazioni che risultano indebite, che scendono dai 1.000 euro a massimo 250 euro. Il resto arriverà da lunedì in poi, dopo che la maggioranza avrà trovato una sintesi su diversi capitoli, dalla revisione della stretta sugli appalti a quella sul carcere.

In sospeso, oltre al calo dell’Iva sugli assorbenti femminili e al ritocco delle regole sui Pir, anche diverse richieste di riaprire la rottamazione, che i dem vorrebbero ampliare agli avvisi bonari. Arriverà invece con il decreto sisma la proroga della sospensione dell’Imu per le aree terremotate del 2012: la maggioranza, compatta, respinge come «fake news» gli attacchi di Salvini.

Lo Stato, intanto, potrebbe semplificare le comunicazioni con i cittadini: multe e atti dell’agenzia delle Entrate presto arriveranno via web nel «domicilio digitale», contenuto in un pacchetto di emendamenti alla manovra per spingere la digitalizzazione della P.a studiato dal ministro Paola Pisano, che punta anche a dotare tutti i cittadini di una «identità digitale» entro il 2022, superando l’attuale sistema dello Spid.