La mediazione tra austerità e sviluppo

Giancarlo Giorgetti ha parlato chiaro: parto da meno 80 miliardi che sono gli interessi che devo pagare, a prescindere dalle richieste di Tizio e Caio. Avviso a chi si accinge al tradizionale assalto alla diligenza di fine anno. Quella annunciata è l’unica manovra possibile per proseguire il cammino virtuoso di sostenibilità dei conti pubblici in un’epoca d’incertezza e dazi. Responsabilità è tenerne conto nel tiro alla fune delle risorse. Anche nell’assalto alla diligenza ci vorrebbe sobrietà. Tre considerazioni su banche, crescita e manovre degli altri, in particolare Germania e Francia. Banche: il braccio di ferro è in corso. Il faro è l’articolo 53 della Costituzione: tutti sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche in base alla loro capacità contributiva. In sostanza: meglio aggiungere un’aliquota più alta per tutti che fumosi concetti di extraprofitti? Extra rispetto a cosa?

Crescita. Confindustria lancia l’allarme sul rischio fermata e chiede giustamente sostegno alla crescita. Risorse che andrebbero trovate a discapito di altre voci. Il bilanciamento tra esigenze e interventi per la riduzione del peso fiscale sul ceto medio e i fondi per i salari è esercizio complicato quanto doveroso in un Paese sempre più caratterizzato dal lavoro povero e dove, dati Istat, il 9,8% vive in povertà assoluta. L’obiezione che la manovra privilegi l’austerità allo sviluppo non è infondata. Ma è utile guardare anche in casa d’altri: la Francia pagherà l’immobilismo e le riforme mancate con una manovra da 30 miliardi. La Germania ha sdoganato il debito a favore di corposi investimenti (specie sulla Difesa) a sostegno dell’economia tedesca. Ne beneficeranno indirettamente anche le economie europee, a partire dalla nostra. L’Italia, con manovre draghiane, avanza con prudenza tra i due poli. Per virtù, sperando di non doverlo più fare per necessità.