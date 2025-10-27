Manovra, la pace è lontana. La Lega sfida le banche. Abi: extraprofitti inesistenti

Sarà l’annunciato vertice a tre a Palazzo Chigi sui nodi della manovra a tentare di sciogliere quello più avviluppato, il contributo delle banche. Toccherà a Giorgia Meloni far siglare la tregua ai suoi vice Antonio Tajani e Matteo Salvini in vista del passaggio parlamentare della legge. Almeno per il momento la pax bancaria appare lontana, almeno a giudicare l’incalzare del leader leghista, con minacce e rivendicazioni rispetto alla posizione dell’Abi che, con il presidente Antonio Patuelli, avvisa: "Nel linguaggio costituzionale e di diritto privato e pubblico italiano non esiste il concetto giuridico di extraprofitti. Solo durante la Prima guerra mondiale si sono citati gli extraprofitti delle industrie belliche, che avevano un monopolio senza concorrenza e quindi si erano arricchite. Non è un elemento che si trova nel diritto costituzionale o in tempo di pace".

Il punto è che, a fronte dell’escalation leghista (da più parti collegata alla campagna elettorale per le regioni di novembre), cresce anche non solo l’irritazione palese del leader di FI, ma anche quella, per ora dissimulata, della premier. Tanto più se si considera che la polemica interna sulla manovra sta facendo passare in secondo piano anche le poche misure a favore di lavoratori e famiglie. Non è un caso che la tabella relativa alle entrate del pacchetto di finanza pubblica metta in evidenza che nel triennio si pagheranno circa 10 miliardi di euro in meno di imposte sui redditi. Anche se il conto per le imprese, per effetto anche di una delle misure di prelievo a carico delle banche, oltre che della revisione delle regole sui dividendi, cresce di 6 miliardi di Ires. La "pazienza" della premier si sta esaurendo e il prossimo summit sarà l’occasione per rimettere in sesto i pezzi e richiamare all’ordine soprattutto Salvini.

Un’avvisaglia dell’umore che si registra a Palazzo Chigi arriva dalle parole arrivate ieri da più di un esponente di Fratelli d’Italia: "La Lega ha il ministro dell’Economia, chieda a lui cosa vuole fare". A innescare la nuova puntata della querelle dentro la maggioranza le ultime parole di Salvini di ieri mattina: "Ogni lamentela in più dalle banche, è un miliardo in più che gli chiediamo, perché una parte di questi utili sono garantiti dallo Stato, quindi dai cittadini". Il nuovo attacco lo sferra da Napoli, a margine di un evento per la campagna elettorale per le Regionali. Soldi dei "cittadini" che servirebbero a finanziare sicurezza e sanità, è il ragionamento. Il riferimento del leader leghista è alle considerazioni svolte dal numero uno dell’Abi, che, però, ha ripetuto più volte di non volere partecipare alla polemica politica. Il che non toglie la nettezza della posizione: "I numeri corretti da considerare sono gli utili netti e le tasse pagate dalle banche. La tassazione sui redditi lordi bancari supera il 50%, considerato l’insieme delle imposte dirette e indirette". I numeri 51 e 44 miliardi citati da Salvini come utili "non sono esatti perché si confondono ricavi lordi con utili netti già tassati. Le banche pagano imposte societarie elevate, addizionali e ritenute fiscali. Pertanto, è importante basarsi sui dati corretti e non confondere ricavi lordi con utili netti". Tra le materie delicate al vertice dei leader non ci sono, però, solo le banche. Gli azzurri vorrebbero che fosse rivista la norma che alza dall’1,2% al 24% le tasse sui dividendi che vengono incassati per partecipazioni minori del 10% in una società. Sull’altro tema alla ribalta, quello degli affitti brevi, se Lega e FI concordano sulla necessità di cancellare del tutto l’incremento della tassazione, la ministra del Turismo Daniela Santanchè invece spiega di avere un’altra opinione: "Io non penso sia sbagliata. La cedolare secca è nata per gli affitti lunghi. Qui parliamo invece di affitti brevi. Il Parlamento deciderà, ma trovo che abbia una sua ratio".