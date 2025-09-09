La manovra di Governo, Tajani spinge sulle tredicesime: “Proviamo a detassarle”

Roma, 9 settembre 2025 – La prima manovra “non correttiva” (della spesa, s’intende) lanciata dal Ministro Giancarlo Giorgetti fa venire appetito a partiti e leader di maggioranza. E così, a poche ore dall’avviso del responsabile dell’Economia, è il vicepremier Antonio Tajani a mettere in campo una proposta ricca di appeal: la detassazione delle tredicesime.

Una idea che si dovrebbe sommare alle altre iniziative fiscali in ballo da mesi: dal taglio dell’Irpef per i redditi medi alla flat tax per straordinari e lavoro festivo, fino alla nuova rottamazione delle cartelle esattoriali. Tutte soluzioni che, però, costano e che, nelle prossime settimane, dovranno fare i conti con l’aumento delle spese per la difesa: un nodo economico, ma che e prima di tutto politico, che sarà al centro del dibattito parlamentare da mercoledì.

La manovra per le famiglie

La prossima legge di Bilancio, dunque, secondo Giorgetti non porterà con sé una nuova stretta. L’approccio "serio e responsabile” – parole del ministro – scelto dal Mef sta dando i suoi frutti e, considerandone i risultati in termini di apprezzamento sui mercati ma anche di consenso politico, continuerà sulla stessa linea anche in futuro. Gli interventi concreti, però, sono tutti da definire: le ipotesi uscite, spiega, sono da “calcio-mercato”.

Di sicuro, però, si proseguirà sulla via di ulteriori interventi fiscali "significativi” a favore delle famiglie. In questo senso, la madre delle misure su cui da mesi lavorano tecnici e politici, con l’obiettivo di sostenere il ceto medio, è la riduzione dell’Irpef ai redditi medi portando l’aliquota intermedia dal 35% al 33% e cercando di ampliare lo scaglione ai redditi fino a 60mila euro. Costo totale dell’operazione circa 4 miliardi: con un risparmio annuo stimato per la fascia di reddito 28.000–60.000 euro da circa 40 fino a 1.440 euro.

Tajani e la detassazione delle tredicesime

Il leader di Forza Italia, però, intende andare oltre. "La manovra non sarà correttiva come dice Giorgetti, ma per la crescita” e tra i diversi provvedimenti “si può pensare a una proposta un po’ azzardata, però perché no?, consistente nella detassazione della tredicesima”.

Insomma, "la soluzione – incalza Tajani – non si chiama reddito di cittadinanza né salario minimo si chiama detassazione degli straordinari, dei festivi, dei premi di produzione e in prospettiva si può pensare a una detassazione della tredicesima”. Il punto è che la detassazione delle tredicesime in termini assoluti costa 14,5 miliardi di euro. Al massimo si può pensare a uno sconto parziale per i redditi medio-bassi.

L’incognita della difesa

Il nodo dell’aumento delle spese per la difesa torna d’attualità: domani la Camera voterà sulle mozioni sull’argomento presentate all’inizio dell’estate, dopo l’intesa Nato, da M5s, Avs, Iv e Az. Attesa anche quella dei Dem che dovrebbe arrivare direttamente in Aula mentre, stando a varie fonti di centrodestra, dalla maggioranza non dovrebbe arrivare alcuna mozione, né unitaria né di singoli partiti. Il riflesso finanziario del passaggio parlamentare è tutto da definire.

La richiesta di aumento delle spese per la difesa – ha spiegato Giorgetti – “implica una maggiore pressione sui conti pubblici, che dobbiamo valutare. Speriamo che non comprometta i nostri obiettivi in termini di politica economica e di politica in senso lato”. Di sicuro il Ministro ha messo le mani avanti: "Al dovere assunto a livello internazionale deve affiancarsi uno sforzo significativo dell’industria della difesa nazionale”. Da qui la sollecitazione partita alle società partecipate dallo Stato.