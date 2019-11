Roma, 2 novembre 2019 - La politica continua a litigare sulla manovra 2020 (leggi la scheda: cosa resta e cosa sparisce). Nella nuova bozza, in attesa dello sbarco in Parlamento, viene confermata la plastic tax, che potrebbe costare 100 euro l'anno a famiglia, mentre sulle auto aziendali c'è una frenata (restano al 30% le tasse su quelle ibride e elettriche) e la nuova Imu sarà dell'8,6 per mille, con i sindaci che potranno ridurla o azzerarla.

Renzi critica, il Pd contrattacca

In questo scenario arriva l'attacco di Matteo Renzi: "Le nuove tasse sarebbero una mazzata alla classe media, no ai tributi su zucchero, plastica e auto aziendali". E si Twitter specifica, aggiungendo un riferimento alle prossime elezioni in Emilia Romagna: "Anziché replicare la foto di Narni se il governo vuole dare una mano a @sbonaccini, tolga le tasse sulla plastica visto che le aziende migliori del packaging si trovano in #EmiliaRomagna: se competono nel mondo, assumono in Emilia".

Gli risponde via Twitter l'ex compagno di partito Andrea Orlando, vicesegretario Pd: "E improvvisamente la plastica, come per miracolo, non inquina più!", scrive ironicamente. E sullo stesso piano il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia spiega: "Si mette qualche centesimo sulle bottigliette di plastica, e questa cosa indigna. Prima scendiamo in piazza con Greta, ma appena va via ce la dimentichiamo. La gente deve sapere che se consuma la plastica, paga un po' di più, e se invece consuma il vetro paga meno. Io non ci vedo nulla di scandaloso". Anche Graziano Delrio è contro Renzi: "Legge bilancio ok perché sempre più a favore di famiglie e sindaci. La vera battaglia dei democratici sarà per le comunità locali che aiutano bimbi e anziani. Dico, da ex docente di nutrizione, che #sugartax sacrosanta non per fare cassa ma perché difende salute nostri figli".

Sottolinea i dati positivi Roberto Speranza, ministro della Salute, che rivendica: "La tassa più brutta era quella sulla salute: il superticket. E l'abbiamo abolita. Al #governo serve coesione per valorizzare i risultati ottenuti. Basta con i distinguo quotidiani".

Ha il dente avvelenato l'europarlamentare Carlo Calenda: "Passi le tue giornate a sparare sul governo che hai promosso", accusa Renzi su Twitter. E aggiunge: "Destra dopo due mesi è più forte di sempre; l`Iva (come sempre accaduto) l`avrebbe levata qualsiasi governo; se lo avessi fatto per la salvezza del Paese non avresti fatto la scissione dopo giuramento ministri".

Salvini: Mettono in pericolo l'Italia

Naturalmente le critiche non arrivano solo dall'interno della compagine di governo. Matteo Salvini parte all'attacco non tanto sulla manovra quanto sulle contraddizioni del governo giallorosso: ''Il governo sbarchi, tasse e manette è allo sbando: il Viminale rinnoverà Scuole Sicure, che con la Lega al governo prevedeva 4,2 milioni per controlli antidroga e prevenzione in cento città? Lamorgese è d'accordo con la schedatura dei poliziotti proposta dal Pd? E soprattutto: M5S si umilierà ritirando i Decreti sicurezza come chiede Zingaretti, di fatto smentendo quanto approvato dagli stessi grillini pochi mesi fa? Smantellando quanto fatto dalla Lega, Pd-M5S-Renzi non fanno un dispetto a me ma mettono in pericolo l'Italia''.

Meloni: Manovra? Vogliono solo fare cassa

Anche Giorgia Meloni non vuole la plastic tax: "Latte, acqua in bottiglia, saponi, shampoo, detersivi, verdura in busta, bibite, merendine, prodotti farmaceutici, carne e pesce confezionati e qualsiasi altro genere che contiene plastica tetrapak o polistirolo sarà tassato - scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia - Praticamente quelli che sono nati per non aumentare l'Iva l'hanno aumentata dandole un nome diverso. Che senso ha tassare oggi la plastica monouso quando sarà messa al bando in tutta la UE dal 2021, se non quello di fare cassa sulla pelle di aziende e cittadini italiani?".