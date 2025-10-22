Manildo e la ’remuntada’: "Non sono un kamikaze. In Veneto si può vincere"

Coppari

"Non sono un kamikaze". Giovanni Manildo, candidato Pd del campo largo in Veneto, mette subito le mani avanti. Sa che la sfida di strappare la Regione al centrodestra sembra ai più una missione suicida. Eppure, fu proprio questo tranquillo avvocato nel 2013 a sovvertire i pronostici e battere lo sceriffo leghista Giancarlo Gentilini diventando sindaco di Treviso.

Si può ripetere il miracolo?

"Sì. Dopo trent’anni di governo di centrodestra, dopo 15 anni di presidenza Zaia, sento in giro voglia di alternanza come c’era a Treviso nel 2013. In tanti vedono le elezioni regionali come un momento in cui si cambia pagina, e questo mi fa ben sperare".

Come si può rovesciare un verdetto che appare già scritto?

"Si può fare con l’aiuto di tutti. Ho una coalizione che mi sostiene molto ampia, che va dai Cinque Stelle ad Avs al centro riformista. Anche per questo, sono molto felice di questa sfida e di come l’abbiamo impostata, con una campagna elettorale che interpreta la voglia di cambiamento che si respira in giro, cercando di dare al Veneto quella visione nuova di cui la Regione ha bisogno, soprattutto dopo questo ultimo mandato di Zaia in cui si è sentita un po’ di stanchezza".

Luca Zaia è un governatore molto popolare. Dove ritiene si sia dimostrato debole?

"Zaia non ha interpretato le criticità forti della sanità. E così, il Veneto si è comportato un po’ come il primo della classe che, a un certo punto, smette di studiare. Prende sempre 7, magari è meglio di molti studenti, però non coglie tutte le opportunità. Il Veneto resta tra le regioni virtuose sulla sanità, ma accusa problemi sulle liste d’attesa, sul personale sanitario, sulle aperture al privato. Noi proponiamo un piano straordinario di assunzioni, la riorganizzazione dei distretti e la riduzione dei tempi d’attesa con una rete territoriale più forte. Inoltre, Zaia non ha combattuto la battaglia per lo sviluppo".

Vale a dire?

"Per la prima volta, il Veneto è sotto la media italiana di produttività. Il sistema economico regionale arranca".

Messa così, non sarebbe stato meglio sfidare Zaia piuttosto che Alberto Stefani?

"No, è meglio che ci sia una pagina nuova, dunque è meglio sfidare Alberto Stefani. Non ne faccio una questione di persone, ma in questo modo la sfida diventa la rappresentazione plastica di un cambio di scena".

L’alleanza con M5s può avere davvero un peso? Alle Europee del 2024 il Movimento non è arrivato al 5% in Veneto.

"Al di là del peso, ritengo sia molto importante avere il sostegno dell’alleanza più forte degli ultimi 30 anni, tanti partiti uniti non per un patto di potere, ma per un patto programmatico, per gli obiettivi concreti cioè che vogliamo raggiungere".

È un compito da far tremare i polsi tenere insieme Azione e M5s. Hanno visioni opposte praticamente su tutto.

"Il mio compito è proprio quello di essere il garante di una coalizione che, partendo da angoli visuali diversi, riesce ad avere una voce unica e credibile per il Veneto. Per me, l’apporto di chi, come Carlo Calenda, parla alle categorie produttive del Veneto è fondamentale".

Qual è il suo giudizio sull’Autonomia? Il tema è particolarmente sentito da queste parti.

"L’Autonomia finora è stata una bandiera più esibita che concretamente perseguita. Il referendum regionale è stato fatto 8 anni fa, e ancora si discute su quali delle 23 materie indicate dall’articolo 116 della Costituzione vogliamo il riconoscimento di specifiche competenze. Io non sono pregiudizialmente contrario all’Autonomia, penso che sia un tema da affrontare partendo dalla scelta delle materie su cui lavorare per la differenziazione, ovviamente nell’ambito di uno Stato unitario".

Perché al Nord il centrosinistra è tanto debole?

"In Veneto, la realtà che conosco meglio, non siamo stati in grado di cogliere le istanze del territorio. Penso sia arrivato il momento di far capire che, come centrosinistra, siamo capaci di parlare a una regione forse un po’ più difficile delle altre".