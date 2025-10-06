La Lega e la guerriglia nelle piazze, arriva la stretta: “Chi organizza i cortei paga la cauzione”. Ira a sinistra: “Giù le mani dagli scioperi”

Roma – Almeno 41 poliziotti feriti al corteo di sabato e 126 in totale nei tre giorni di proteste. Identificati in 262 e 11 fermati per i disordini al tramonto, quando alcune centinaia di antagonisti sono usciti dal percorso e hanno cominciato gli scontri nel quartiere Esquilino, con cassonetti in fiamme e un’auto incendiata. Il bilancio della manifestazione per la Palestina fa arrabbiare i sindacati di polizia, mentre il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ringrazia il comandante dei carabinieri Salvatore Luongo per «l’equilibrio e la fermezza» e il suo sottosegretario leghista Nicola Molteni che annuncia una proposta di legge del Carroccio che prevede «la richiesta di garanzie finanziarie agli organizzatori e i promotori delle manifestazioni valutate a rischio da questori e prefetti».

Nicola Molteni

La cauzione per i cortei

«Gli agenti feriti sono una vergogna inaccettabile. A loro va tutta la nostra solidarietà. Sono il nostro orgoglio nazionale. Ma dopo tre giorni di guerriglia urbana è arrivato il momento di prendere provvedimenti», annuncia Molteni. «La nostra proposta di legge garantisce il diritto a manifestare, che è sacrosanto, ma non è il diritto a devastare o ad aggredire operatori delle forze di polizia. La presenteremo agli alleati di governo», fa sapere. «Così i promotori dovranno coprire i danni. Per le devastazioni ora non risponde nessuno», conclude. Intanto ai 35 poliziotti, 3 militari della Guardia di finanza 2 dell’Arma dei carabinieri e un agente della polizia penitenziaria che hanno dovuto ricorrrere alle cure mediche si aggiungono due arresti per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il diritto di sciopero

«Giù le mani dal diritto di sciopero», risponde l’esponente di Avs Nicola Fratoianni. «I lavoratori e le lavoratrici di questo Paese hanno uno stipendio e rinunciare a un giorno di stipendio ha un costo. Meloni dovrebbe portare rispetto, altro che weekend lungo». «Violenze, macchine incendiate, quartieri messi a ferro e fuoco, forze di polizia aggredite e ferite. Questa è la sinistra. Semina violenza nelle strade delle città italiane. Innalza striscioni che inneggiano al 7 ottobre», dice il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Anche Paolo Trancassini di Fratelli d’Italia se la prende con la scritta pro Hamas: «Non è libertà d’espressione: è apologia del terrorismo. Conte, Fratoianni, Schlein – dai quali ancora una volta non arriva una parola chiara di condanna – invece che ossessionarsi con la premier, prendessero le distanze da queste frange e da personaggi come Francesca Albanese che raccomanda di capire i terroristi».

Le indagini sulle violenze in piazza e gli attacchi antisemiti

Intanto la polizia indaga sull’aggressione ad alcuni manifestanti pro Pal in un bar a piazza Vittorio da parte di una trentina di persone con il volto coperto dai caschi e armate di bastoni. E sulla scritta «Ebrei di m... bruciate tutti» comparsa sulla serranda di un panificio kosher in zona Marconi. Il segretario del sindacato di polizia Coisp Domenico Pianese racconta anche di un agente della Digos colpito da un calcio allo stomaco sabato e chiede nuove regole: «La libertà di manifestare non può essere la copertura di chi incita allo scontro e poi si nasconde dietro uno slogan».