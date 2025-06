Manifestazioni contro riarmo e guerra, mozione Avs-M5s-Pd: stop a cooperazione militare con Israele

12:14

Opposizioni al governo: stop alla collaborazione militare con Israele

Le opposizioni chiedono al governo di interrompere la collaborazione militare con Israele. "Da una settimana ormai le ostilità tra Israele e Iran hanno catalizzato la preoccupazione dell'opinione pubblica mondiale, distogliendo l'attenzione sui crimini contro l'umanità in corso a Gaza e sui piani israeliani di annessione coloniale della Cisgiordania – scrivono in una nota congiunta –. Avs, M5S e Pd hanno più volte sollecitato il governo Meloni - trincerato dietro silente complicità con le criminali politiche di Netanyahu - a promuovere in sede europea la richiesta di sanzioni contro il governo israeliano per la sistematica violazione del diritto internazionale", sottolineano Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Elly Schlein. "Davanti al massacro di decine di migliaia di civili, però, il governo Meloni si è limitato a qualche parola di circostanza, evitando qualsiasi azione concreta che potesse puntare il dito contro Netanyahu – continua la nota –. Non lasceremo che l'Italia venga macchiata dalla pavidità di Meloni e i suoi epigoni. Questa mattina abbiamo depositato una mozione unitaria - con le nostre prime firme - per chiedere la revoca del Memorandum d'intesa con il Governo israeliano nel settore militare e della difesa, nonché la sospensione di qualsiasi forma di cooperazione militare con Israele. Noi non ci gireremo dall'altra parte, questo massacro non continuerà in nostro nome", concludono i leader dei partiti d'opposizione.