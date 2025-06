Maggioranza e opposizione divise sul ruolo del comitato etico

Il dibattito sul fine vita è intenso nella pubblica opinione, nella politica, nella società. Scandisce il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin che ieri ha avuto un colloquio col vicepremier Antonio Tajani (insieme nella foto): "Sulla regolamentazione del fine vita ci sono tante proposte, noi speriamo veramente che qualunque soluzione, qualunque decisione venga presa sia a salvaguardia della dignità umana".

Ma restano ampie le distanze fra maggioranza e opposizioni. Nel comitato ristretto delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali del Senato si sono confrontate le proposte del centrodestra, che non ha depositato un testo con le sue proposte, ma le ha esposte a voce nel corso della riunione, ha parlato, per bocca della presidente leghista della commissione Giustizia Giulia Bongiorno di "passi avanti" e della "centralità" che per l’area governativa assume la questione dell’istituzione di un comitato etico. Il no della minoranza si articola su tre filoni principali. "Primo: il comitato etico – spiega Alfredo Bazoli del Pd – abbiamo chiesto che sia un comitato di valutazione clinica dislocato sul territorio. Secondo: le cure palliative non possono essere un trattamento obbligatorio. Terzo: il servizio sanitario nazionale deve avere un ruolo, altrimenti diventa una privatizzazione, un servizio riservato a chi ha i soldi". Ilaria Cucchi di Avs ribadisce che "una legge deve avere come faro la possibilità di scelta dei malati che si trovano in condizioni di sofferenza irreversibile".