Macron-Salvini, un caso aperto. Scontro sulle truppe Ue in Ucraina. Zelensky: “Non cediamo territori”

Roma, 23 agosto 2025 - “Macron è un po’ permaloso. “Attaccati al tram“ non è un insulto. C’è qua qualcuno che è pronto a mandare suo figlio o suo nipote a combattere e a morire in Russia? Non penso. Dovremmo lavorare tutti per la pace”, commenta Matteo Salvini a proposito della mini crisi diplomatica con Parigi a tema Ucraina. Alla festa della Lega, mescolando il nervosismo dell’Eliseo con il processo d’appello su Open Arms, il leader del Carroccio prima prova a scherzare: “Magari mi trasferisco in Francia e chiedo asilo...”. Poi comunica che a Pontida quest’anno arriverà “Jordan Bardella, un altro che a Macron non è molto simpatico”, ma del resto anche “l’80% dei francesi non vede l’ora che Macron se ne vada e tolga il disturbo”, rialza la posta il segretario leghista. Sigilla la replica un comunicato del partito che ricorda alla Francia quel “da vomito”, evocato nel 2018 dall’allora portavoce di En Marche Gabriel Attal, per commentare la posizione dell’Italia sul tema migratorio .

Il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron

A Parigi scherzano meno e contestano all’Italia “commenti contrari al clima di fiducia e alle relazioni storiche tra i due Paesi”. Quel “taches al tram” – a proposito del possibile invio di truppe europee a Kiev – costringe l’ambasciatrice italiana a Parigi Emanuela D’Alessandro a presentarsi al Quai d’Orsay per assorbire l’irritazione francese. Lo sfottò “Vacci tu se vuoi, ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina”, indirizzato da Salvini a Macron, si trasforma così nell’assist perfetto per far presente all’Italia che simili “commenti” sono contrari anche “ai recenti sviluppi bilaterali” nutriti di “forti convergenze”, in particolare per il comune e “incrollabile sostegno all’Ucraina”. Il passo tecnico della “convocazione urgente“ evidenzia che per Parigi la misura è colma. Tanto più dopo la specifica di Salvini di parlare “da vicepresidente del Consiglio, da ministro, da segretario della Lega”. Insomma, non una frase fuori misura, ma l’ultima puntata di una plateale e lunga serie di addebiti al presidente francese, tipo “signorino che eccede in champagne”, “guerrafondaio”, “bombarolo”, “matto”, “ipocrita”, “chiacchierone”, uno che deve andare “a combattere e non rompere le palle”.

A Sergio Mattarella le cadute di stile non piacciono. In questi casi il Quirinale lavora con discrezione e fermezza per riaffermare spirito e forma dei rapporti con i Paesi alleati. Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani e la Farnesina sono già in modalità ricucitura. “La politica estera italiana spetta al presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri. Siamo alleati con Parigi e lo rimarremo ancor più in un momento così critico nel quadro internazionale”, aggiunge la vicesegretaria di FI Deborah Bergamini.

Il contributo di Salvini alla pace in Ucraina? “Indossare la maglietta di Putin e dei sovranisti filo-russi” e poi “nulla”, soltanto “molte parole e troppo spesso inopportune”, attacca Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe, secondo il quale ormai “non basta più il silenzio” di Palazzo Chigi, ma “Giorgia Meloni deve chiarire”. “Le intemerate di Salvini non mettono in difficoltà solo il governo ma imbarazzano il Paese. L’Italia ha una grande tradizione diplomatica ma questo governo continua a dimostrarsi non all’altezza. Salvini farebbe meglio a occuparsi dei ritardi cronici dei treni”, suggerisce la segretaria del Pd Elly Schlein. “Salvini riduce l’Italia a uno ‘Stato Canaglietta’, dove i nostri ambasciatori vengono richiamati dai partner europei. Meloni dovrebbe prendere le distanze”, protesta Riccardo Magi (+ Europa). “Non puoi parlare come se fossi al Bar Sport”, reagisce Carlo Calenda (Azione).

Intanto, a Kiev, Volodymyr Zelensky prepara il discorso per il 34° anniversario dell’Indipendenza dell’Ucraina, che cade oggi, con una nuova promessa solenne: “Non lasceremo la nostra terra agli occupanti”. E lancia droni su Mosca (tutti abbattuti secondo il Cremlino) e San Pietroburgo (regione inclusa). Sul piano diplomatico il bilaterale con Vladimir Putin appare sempre più lontano, mentre la Cina si allinea ai desideri della Russia affermando la propria disponibilità a partecipare a un’operazione di peacekeeping. Ipotesi che, anche solo evocata, a Kiev risulta sgradita.