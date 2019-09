Roma, 27 settembre 2019 - Dopo Gelsomina Vono, la prossima pedina che i 5 stelle potrebbero perdere al Senato si chiama Ugo Grassi. L’ormai ex capogruppo grillino in commissione Affari Costituzionali di palazzo Madama ieri ha lasciato la sua poltrona e medita di uscire dal gruppo: "Ancora non ho deciso – ha spiegato –, ma i problemi sono sotto gli occhi di tutti: ho un ottimo rapporto con la Lega". Potrebbe dunque essere lui quel secondo senatore stellato, dopo Gianluigi Paragone, ormai da tempo sulla porta d’uscita, che secondo l’ex ministro del Carroccio, Gian Marco Centinaio, finirebbe all’obbedienza di Matteo Salvini "ben prima di Natale".

Le fuoriuscite, però, sarebbero in divenire. Altre, potenziali, sono alle viste, almeno ad ascoltare un’"arrabbiatissima" ex ministra Barbara Lezzi e un’altra sicuramente non serena ex ministra Giulia Grillo, che ieri ha svelato di essere stata esclusa dal governo Conte 2 con un sms su Whatsapp. Lei come Toninelli, che Di Maio ha tentato di imporre al ruolo di capogruppo scatenando fiammate in assemblea grillina che hanno fatto capire l’aria che tira: un partito allo sbando che non vuole più Di Maio come leader. In mezzo a tutto questo tourbillon, Di Maio ha risposto riproponendo un vecchio adagio del Movimento: l’obbligo di vincolo di mandato. Il leader stellato, da New York, è andato giù piatto: "Ne parlerò con il Pd. Dobbiamo mettere fine a questo mercato delle vacche: se cambi gruppo vai a casa". Non solo. Nel tentativo, ormai estremo, di fermare la slavina, Di Maio (che alla Vono ha mandato un sms, "non ti consiglio di andartene, dentro Italia Viva ti massacreranno») ha anche minacciato i transfughi di fargli pagare "100mila euro", proprio mentre a Roma, quasi all’unisono, i dem Marcucci e Delrio rispondevano alla questione "vincolo di mandato" con una porta in faccia: "Spero stia scherzando...", ha riso sotto i baffi Marcucci.

Insomma, una sparata inattuabile che non trova seguito nel Pd e neppure nel mondo stellato: "Così a freddo – diceva ieri un deputato grillino – come fa a proporre una cosa del genere che non è neanche prevista nel contratto". Nessuno, via social, ieri ha condiviso le parole di Di Maio, come di solito avviene in questi casi, e solo il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha provato a dargli sponda, ipotizzando una modifica dei regolamenti parlamentari praticamente impossibile da realizzare.

Insomma, Di Maio è sempre più solo e con un gruppo parlamentare che ormai chiede, nei fatti, la sua testa per ricominciare "senza un leader", come ha ipotizzato ieri un senatore di peso come Nicola Morra. Accerchiato e criticato anche dai suoi sul vincolo di mandato (da Fattori a Trizzino) il capo M5s ormai a sera è stato costretto a frenare, dicendo di non volere il "muro contro muro" con il Pd su questo tema: "È logico che nel Movimento ci sia una discussione in corso, ma voglio distinguere tra chi muove critiche internamente e chi se ne va. Chi critica da dentro, li incontrerò e li ascolterò, chi se ne va è scontento perché non ha ottenuto qualcosa per se stesso". La Vono, si dice, ambisse a un posto di sottosegretario.

Il tutto mentre Roberta Lombardi, potente grillina della prima ora, chiarisce che il "nuovo direttorio" che affiancherà Di Maio sarà composto da dodici persone.

Si fa sentire anche l’ex alleato Matteo Salvini (che il 15 ottobre duellerà con Matteo Renzi a Porta a Porta) sui cambi di casacca: "Non vado a cercare nessuno, men che meno a comprare nessuno, ma se qualcuno si sente tradito e vede nella Lega la possibilità di portare avanti battaglie io non dico no a nessuno".