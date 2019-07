Roma, 18 luglio 2019 - E' scontro aperto tra Lega e M5s. Matteo Salvini parla "di mancanza di fiducia, anche a livello personale", mentre Luigi Di Maio riunisce i capogruppo e i suoi dicendo "siamo stati colpiti alle spalle". "Le offese e le falsità dette nelle ultime 48 ore contro il M5s non hanno precedenti. Anche contro di me. Un mare di fake news solo per screditarci, quel che è accaduto è gravissimo", avrebbe detto il vicepremier grillino. Intanto il ministro dell'Interno da Helsinki rimarca che "oltre questo governo ci sono solo le elezioni". E a chi gli ha fatto notare che la finestra per votare si sta per chiudere, Salvini replica che "la finestra è sempre aperta".

LE ACCUSE PER IL VOTO DI BRUXELLES - Ad accentuare il solco tra gli alleati dell'esecutivo è il voto discordante (M5s a favore e Lega contro) riguardo all'elezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Ue. "5 Stelle e Pd? Da due giorni sono già al governo insieme, per ora a Bruxelles", tuona infatti il vicepremier Matteo Salvini parlando di tradimento del "voto degli Italiani che volevano il cambiamento". "I grillini hanno votato il Presidente della nuova Comissione Europea, proposto da Merkel e Macron, insieme a Renzi e Berlusconi. Una scelta gravissima, altro che democrazia e trasparenza", aggiunge il leader del Carroccio.

LA REPLICA DI DI MAIO - "Il rischio che corre la Lega è isolare l'Italia e che quando avremo bisogno di aiuto saremo isolati come la Grecia, e avremo problemi sui conti correnti degli italiani", replica Luigi Di Maio, intervendo a Uno Mattina. "Sulle accuse a M5s sull'elezione della Von der Leyen, la Lega sta mentendo - aggiunge il leader politico pentastellato -. C'era un accordo per cui la Lega avrebbe dovuto votare la presidente in cambio di un commissario, hanno capito di non riuscire ad aver un commissario e si sono ritirati, e lo hanno anche ammesso. Noi non abbiamo votato per una poltrona ma per gli impegni presi sul salario minimo, Dublino, contro l'austerity".

Ma Di Maio non si ferma qui. "Io sono sicuro dell'esecutivo e ritengo ingiusto che ogni giorno si minacci una crisi di governo. Dal mio punto di vista ci sono delle riforme che si devono fare", dice il ministro di Lavoro e Sviluppo economico rispondendo in merito alle parole di Salvini, che in una recente intervista paventava il rischio della crisi di governo. "Non ci sono tre no", aggiunge parlando di autonomia, manovra e giustizia.

IL PD - "E' fantapolitica parlare di una possibile alleanza o di un accordo tra Pd e Cinque stelle. E questo lo ha detto anche il segretario Zingaretti ieri con chiarezza", dice intanto l'ex segretario dem e deputato Maurizio Martina. Rincalza la dose lo stesso Nicola Zingaretti. "Penso che la novità di queste ore sia che il progetto politico del governo gialloverde, ammesso che ci sia mai stato, è fallito. Ormai siamo agli insulti continui e soprattutto alla paralisi totale che pagano gli italiani. La smettano con questa sceneggiata e traggano le conseguenze".