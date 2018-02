Roma, 3 febbraio 2018 - Sono Carla Ruocco e Paola Taverna le più votate alle parlamentarie del M5s. Lo rivela lo stesso Movimento pubblicando sul suo blog i risultati della consultazione effettuata tra i suoi iscritti (39.991 quelli che hanno espresso fino a un massimo di tre preferenze per la Camera e 38.878 quelli che hanno votato per il Senato).

Per la corsa a Montecitorio su un totale di 92.870 clic Carla Ruocco ne ha portati a casa 1.691, mentre Paola Taverna ne ha avuto 2.136 su 86.175 preferenze espresse per i candidati a Palazzo Madama.

Il candidato premier Luigi Di Maio, invece, è risulta il più votato nel collegio Campania 1-01 per la Camera, ma ha ottenuto solo 490 voti. Anche Roberto Fico, riferimento dell'ala ortodossa dei pentastellati, risulta il più votato nel suo collegio di riferimento (Campania 1-02) con 315 voti.

Tra gli esponenti più votati, in termini di clic assoluti e tenendo conto quindi del differente numero di iscritti a seconda del collegio di residenza, figurano Nicola Morra con 564 voti, Danilo Toninelli con 502 voti, Laura Castelli con 433 clic, Manlio Di Stefano con 492 preferenze. Tra i candidati esterni a Gianluigi Paragone, in Lombardia, sono andate 300 preferenze mentre Elio Lannutti, a Roma, è stato votato da 405 iscritti.

Nello stesso collegio - guidato in termini di voti da Paola Taverna - figura anche Emanuele Dessì, il candidato finito nella bufera per il canone d'affitto di 7,75 euro, votato da 144 iscritti. Ma l'imprenditore - si è appreso oggi - non correrà per una poltrona in Senato. "Ho sentito Dessì, ha convenuto che non fosse giusto continuare a farsi strumentalizzare e ha deciso di fare un passo indietro rinunciando a candidarsi", ha infatti annunciato Di Maio difendendo però Dessì ("Diversamente da molti candidati dei partiti, è incensurato, non è indagato e vive in una casa popolare che gli è stata regolarmente assegnata, come ha confermato lo stesso Comune di Frascati", ha infatti spiegato).