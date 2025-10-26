M5S, Giuseppe Conte confermato presidente del Movimento 5 Stelle con l’89,3% dei voti

Roma, 26 ottobre 2025 – Giuseppe Conte è confermato presidente del Movimento 5 Stelle con l'89,3% dei voti favorevoli. Lo si legge sulla pagina Facebook del Movimento. “Alle ore 18 di oggi 26 ottobre 2025 – si legge – si sono concluse le votazioni degli iscritti per l'elezione del presidente del Movimento 5 Stelle. Su 101.783 iscritti aventi diritto al voto hanno votato in 59.720 pari al 58,67%. Al quesito: ‘Sei favorevole all'elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell'associazione Movimento 5 Stelle?’”. Hanno votato “SI” in 53.353. Hanno votato “NO”: 6.367.

I risultati dell’elezione

"Grazie a tutta la comunità del Movimento 5 stelle, grazie a tutti voi per il sostegno, per la forza e il coraggio che continuate a darmi ogni giorno per affrontare insieme ogni battaglia. Ci impegneremo ancor di più per fare sempre meglio. Avanti, tutti insieme, a testa alta. Sempre dalla parte giusta!". Lo scrive sui social Giuseppe Conte, da poco riconfermato presidente del Movimento 5 stelle dalla base dei pentastellati.