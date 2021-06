Roma, 25 giugno 2021 - Ore decisive per il Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte starebbe meditando seriamente l'addio dopo le parole del co-fondatore Giuseppe Grillo. L'ex premier sceglie di non esporsi e cancella gli appuntamenti pubblici che aveva in programma per oggi. Salta la sua partecipazione al webinar previsto nel pomeriggio con il ministro Luigi Di Maio e annulla l'intervista a Sky prevista in serata. L'ex premier quindi non replica subito a Grillo ma, secondo i rumours della mattinata, nei prossimi giorni potrebbe indire una conferenza stampa, spiegando le sue scelte e le sue ragioni dopo l'affondo di ieri. Per l'ex premier, racconta chi ha potuto parlargli in queste ore, l'idea di una "diarchia", di un Movimento a "due teste" sarebbe inaccettabile. Per questo l'addio appare a un passo, perché Grillo ha parlato chiaro e fatto comprendere che non vuole fare alcun passo di lato.

Di Maio: "Lavoriamo per unire"

"Mai come adesso serve compattezza all'interno del Movimento. Dialoghiamo con il massimo impegno e lavoriamo per unire": questo, secondo quanto si apprende, è il ragionamento fatto dal ministro Luigi Di Maio ai suoi in queste ore. Mentre cresce l'ansia tra i parlamentari M5s sulle decisioni che Giuseppe Conte prenderà e - riportano le agenzie di stampa riferendo fonti qualificate del Movimento - ci si attende che dall'esito dell'incontro organizzato nel pomeriggio a casa dell'ex premier a Roma con Stefano Patuanelli, Paola Taverna ed Ettore Licheri arrivi la decisione sulle sorti dei 5 Stelle. Occhi puntati, dunque, sull'ottima sintonia tra lo stesso Patuanelli e Conte, per favorire una soluzione positiva da parte dell'ex presidente del Consiglio.

Nelle chat: "Siamo al game over?"

La situazione incerta ha agitato le chat dei grillini dove inizia a circolare la sensazione di essere vicini alla fine: "Siamo al game over?". Anche in ambienti vicini al fondatore del M5s c'è la consapevolezza che una rottura porterebbe a una emorragia di parlamentari. Già in molti, indipendentemente dalla leadership, erano a un passo dall'addio: una ventina di eletti, prevalentemente deputati, convinti di non avere un futuro nel Movimento. Se il muro tra Grillo e Conte non dovesse venire giù, nei gruppi parlamentari il rischio di un 'liberi tutti' diverrebbe quasi una certezza.

Il richiamo di Casaleggio ai principi del Movimento

Intanto Davide Casaleggio commenta la situazione Sono "diverse visioni del Movimento. Poi della trattativa tra Grillo e Conte non conosco i dettagli, per cui non so a che punto siano arrivati", dice il presidente dell'associazione Rousseau intervenendo a Radio Capital sottolineando come "il Movimento si stia trasformando in qualcosa di diverso in questo ultimo anno". "Fino ad un anno fa i principi erano ben chiari - spiega il figlio di Gianroberto Casaleggio - oggi meno e per questo ne ho preso le distanze. Le idee di Conte sul M5s non mi sono ancora chiare e non capisco perché questo fantomatico Statuto sia stato tenuto segreto in questi mesi. Ma non è con uno Statuto che si fa un movimento. Mi sembra più un'organizzazione sul modello dei partiti del Novecento più che un movimento". "Cosa resterà? Sicuramente il simbolo, i principi fin qui sono scritti nello Statuto e nel codice etico ma mi sa che vogliono riscrivere pure quelli - ha proseguito Casaleggio alla radio - Nell'ultimo anno troppe deroghe e violazioni ai principi e alle regole costitutive, che sono stati il motivo per cui sono state attratte tante persone, per questo se i principi vengono meno le persone si disaffezionano".

Il vincolo dei due mandati, cruciale nel dibattito interno al M5s, "è uno dei tre principi che avevamo proposto nel V-Day, ancora prima della nascita del Movimento - ha aggiunto Casaleggio -: due mandati e poi a casa, semplicemente per far partecipare i cittadini alla politica. Grillo mi sembra che anche ieri abbia ribadito il suo punto di vista sui due mandati, crede fortemente che sia alla base della parte fondativa del M5s".

I dati degli iscritti e Di Battista

Sulla consegna dati degli iscritti alla piattaforma Rousseau, il figlio del co-fondatore precisa: "Noi abbiamo sempre detto che se il rappresentante legale del Movimento ci avesse chiesto i dati, li avremmo consegnati. E così è stato, ma solo dopo che è stato individuato chi fosse questo rappresentante legale. Il tema non è una questione di dati, il Movimento non si fonda su uno statuto nuovo tenuto segreto o su una serie di mail contenute in un server. Si fonda su degli ideali, su delle battaglie. Questo è il

tema principale".

Infine Di Battista? "Con Alessandro abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto di amicizia, come con altre persone del Movimento. Credo che in questo momento sia focalizzato su altri progetti. Mio padre di destra e Grillo di sinistra? Cerco di evitare di utilizzare le etichette della politica - ha concluso Casaleggio - preferisco parlare di singole battaglie. Mettersi addosso una bandiera politica serve a semplificare le discussioni".