Roma, 4 ottobre 2019 - Stop al capo politico, convocazione di un'assemblea fisica nazionale, un Forum degli attivisti che avvii un processo di riforma dello statuto, attribuzione della piena proprietà e della gestione della piattaforma Rousseau al Movimento 5 Stelle. Sono questi i punti principali della 'carta di Firenze', il documento dei dissidenti grillini che si sono riuniti nel capoluogo toscano domenica scorsa 29 settembre e online dalla mezzanotte (non a caso nel giorno in cui il Movimento compie 10 anni).

"Da tempo assistiamo al dissolversi di questo progetto politico", si legge nel documento intitolato 'Per un rinascimento a 5 stelle'. "Riceviamo sia per strada che sul web accuse sempre più sferzanti sulle 'promesse non mantenute' e sui compromessi al ribasso. La nostra coscienza di attivisti si ribella e ci impone di riportare il M5S al pieno rispetto dei suoi valori con perseveranza e soprattutto coerenza", si legge ancora nel testo in cui vengono indicati cinque capitoli che consentirebbero "di recuperare e rafforzare la propria identità".

Tra le richieste avanzate c'è quella di una "riorganizzazione dal basso che valorizzi il ruolo centrale dei gruppi locali e degli attivisti attraverso assemblee territoriali periodiche alle quali siano tenuti a partecipare i portavoce eletti, su temi locali e nazionali". Inoltre si chiede "coerenza con le principali battaglie identitarie e territoriali del M5S con conseguente allineamento di tutte le scelte politiche locali e nazionali. La formulazione di un codice etico unico e inderogabile che imponga il pieno rispetto del mandato elettorale e disciplini la sovrapposizione tra nomine in società pubbliche o private e cariche elettive, scongiurando conflitti di interesse in qualunque forma".

L'ultimo punto è dedicato alle candidature. I dissidenti chiedono la "riformulazione di criteri univoci, oggettivi e democratici per le candidature e le nomine all'interno del M5S, che premino l'esperienza, la competenza e il comprovato attivismo sui territori; apertura alla discussione di nuovi strumenti di valutazione degli eletti che garantiscano un confronto periodico tra la base e i portavoce, così da verificare il rispetto dei principi fondativi del MoVimento e il perseguimento degli obiettivi nell'arco del mandato".

APPENDINO - "Questo è il momento di compattarsi, lavorare per il bene del Paese e smettere di farsi guerre interne". Risponde però la sindaca di Torino, Chiara Appendino, a chi le chiede un commento sulla 'carta di Firenze'. "Mi sembra una richiesta un po' surreale - osserva - non ho letto nel dettaglio ma ho già detto più volte che il Movimento ha un un suo capo politico, che è stato peraltro scelto e che in questo momento sta guidando il Movimento". "Questo - prosegue la sindaca di Torino - è il momento di compattarsi non di farsi la guerra interna a chi può diventare o no capo politico. Abbiamo un nuovo governo, lavoriamo per il bene del Paese e delle citta' in cui governiamo. Pensiamo a ciò che c'è da fare più che a farci la guerra interna".