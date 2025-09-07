"L’Ue argine alle autocrazie"

di Alessandro D’Amato

ROMA

Una difesa decisa del progetto europeo, che "non ha mai scatenato un conflitto". E una critica alle autocrazie, "che ci vogliono ridurre a nemici, avversari, vassalli o clientes". Ma anche una frecciata a Donald Trump: "Com’è possibile che l’Ue venga considerata un ostacolo, un avversario, se non un nemico?", e una richiesta di regole per le Big Tech, che sono "le nuove Compagnie delle Indie". È un messaggio forte quello che Sergio Mattarella manda in video al Forum Teha di Cernobbio. E il richiamo all’attualità mondiale sembra certo: l’Europa non ha nemmeno mai scatenato "uno scontro commerciale, ha elevato gli standard di vita, la difesa del pianeta, ha perseguito l’eguaglianza di diritti fra popoli e Stati".

"ISTITUZIONI UE PIÙ FORTI"

Ma il presidente della Repubblica punzecchia anche Bruxelles: "C’è bisogno di istituzioni europee più forti, di volontà di governi capaci di non arrendersi a pericoli e regressioni che non sono ineluttabili". L’Europa, aggiunge il Capo dello Stato, "con i suoi traguardi di civiltà, è il testimone che possiamo, e dobbiamo, trasmettere alle nuove generazioni". La difesa della civiltà europea però "richiede il coraggio di un salto in avanti verso l’unità", anche "per non soccombere alla favola di una superiorità dei regimi autocratici, per non cedere all’idea di un mondo lacerato". E ce n’è anche per "le forze imprenditoriali e quelle sociali, il mondo della cultura e la società civile europea", che "devono avvertire la necessità e la responsabilità di sentirsi partecipi e costruttori, non spettatori inermi e intimoriti".

LE CORPORAZIONI GLOBALI

Il mondo ha bisogno dell’Europa, dice Mattarella, "per ricostruire la centralità del diritto internazionale che è stata strappata. Per rilanciare la prospettiva di un multilateralismo cooperativo. Per regole che riconducano al bene comune lo straripante peso delle corporazioni globali – quasi nuove Compagnie delle Indie – che si arrogano l’assunzione di poteri che si pretende che Stati e Organizzazioni internazionali non abbiano a esercitare". Anzi, per l’inquilino del Quirinale il pericolo è ancora maggiore, visto che "l’incrocio tra le ambizioni delle Big Tech e "l’impulso di dominio, di impronta neo-imperialista, che si manifesta da parte dei governi di alcuni Paesi" rischia di essere "letale per il futuro dell’umanità". Per questo, conclude, "tutti siamo chiamati a contribuire" all’impresa dell’unità".

LA GUERRA IN EUROPA

Intanto proprio la guerra scatenata dalla Russia ai confini dell’Unione Europea sembra sempre più lontana da una conclusione. Volodymyr Zelensky ha respinto per la prima volta esplicitamente l’invito-sfida di Vladimir Putin ad andare a Mosca per un incontro faccia a faccia, affermando che semmai potrà essere il leader del Cremlino a "venire a Kiev". Il presidente ucraino lo ha dichiarato nel corso di un’intervista all’emittente americana Abc News. "Lui può venire a Kiev", ha detto Zelensky. "Io non posso andare a Mosca quando il mio Paese è sotto attacco missilistico ogni giorno. Non posso andare nella capitale di questo terrorista. Putin lo capisce", ha concluso. Nel frattempo il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto sapere di aver parlato con il primo ministro indiano Narendra Modi, e ha assicurato che i suoi due Paesi concordano di raggiungere "una pace giusta e duratura in Ucraina". Modi era stato criticato per la sua presenza alla parata militare in Cina e per il minivertice con Putin e Xi-Jinping.