Luciana Castellina: "La rivoluzione delle donne manda gli uomini in crisi"

Donne uccise perché dicono no, perché decidono di andarsene, perché troncano una relazione, perché scelgono loro: libere e autonome. Una lunga scia di femminicidi scuote il Paese e le coscienze. Le leggi sembrano non bastare, la prevenzione arranca, la cronaca si infittisce di particolari che fanno male. Cose che si potevano fare e che non si sono fatte, allarmi sottovalutati, paure inascoltate: è sempre la stessa storia ed è sempre troppo tardi. Allora, se le leggi, i convegni, i dibattiti sono importanti, ma non spiegano tutto, forse va ascoltata anche la Storia. E la Storia dice che ogni forte cambiamento, ogni lotta per diritti e emancipazione provoca "un trauma": di questa sostanza sono fatte le "rivoluzioni".

A dare questa lettura e a pronunciare la più leninista delle parole – "rivoluzione" – è Luciana Castellina, femminista, comunista, più volte europarlamentare, 96 anni di militanza politica, sempre dalla parte delle donne. La incontriamo al quinto piano di Palazzo Strozzi, a Firenze, al termine di una lezione su guerra e pace che tiene alla Scuola Normale superiore. Ha un treno che l’aspetta per rientrare a Roma e mille impegni che la portano da un capo all’altro dell’Italia per parlare di pace, di donne, di politica. Racconta che cos’è secondo lei questa rivoluzione e dove porta. Ma nessuno le parli di "parità di genere": qui, ammonisce, non si tratta di "parità" ma di "identità". Ed è per quella che si lotta.

In Italia ogni tre giorni viene uccisa una donna, l’assassino è quasi sempre un uomo con cui ha o ha avuto una relazione. Che cosa sta succedendo, lei ha parlato di una rivoluzione in atto…

"C’è una rivoluzione e c’è una crisi. Voglio dire che si capisce che oggi c’è una crisi da parte degli uomini: una rivoluzione come quella che hanno fatto le donne rimette in discussione la loro identità e il loro ruolo. È questa crisi che li porta a fare dei gesti irresponsabili. Con questo non dico certo che debbano ammazzare le donne, no, tutto il contrario. Ma dico che va compreso che le rivoluzioni producono questi enormi sommovimenti, che sono anche sommovimenti psichici. Questa crisi psichica degli uomini è una crisi della propria identità e bisogna combatterla, capendo che, in qualche modo, è quasi naturale che avvenga".

Le donne uccise avevano tutte scelto di lasciare i loro assassini…

"Non è che ammazzano le donne deboli, ammazzano quelle che gli dicono “oh io faccio quello che decido io, hai capito“. Sono tutte quelle che decidono, che sono forti, che hanno deciso la propria libertà".

Perché non si riesce a fermare questa strage?

"Se si fa una rivoluzione bisogna sapere che dura, le rivoluzioni non sono dei balletti. Del resto, “una rivoluzione non è un pranzo di gala“. Sono eventi che creano dei traumi".

È ancora lunga la strada per la parità di genere in Italia?

"No, non mi parli della parità. Noi non vogliamo la parità, vogliamo il riconoscimento della nostra identità. La parità è una parola sbagliata. L’obiettivo non è diventare come un maschio, io non ho nessuna voglia di diventare un maschio".

Il fatto che ci sia, per la prima volta in Italia, una premier donna dovrebbe essere una buona notizia per le donne e per l’emancipazione femminile? E donna è anche la leader del principale partito di opposizione, Elly Schlein…

"Non ho capito: agli uomini si dice, forse, “siccome sei uomo va bene“? E noi dovremmo dire “siccome sei donna, anche se cretina, va bene“? Per i gatti si può dire che tutti i gatti sono uguali, per gli esseri umani no. Ci sono le donne stupide e le donne intelligenti, le donne mascalzone e le donne no".

Che cosa possono fare ancora le donne per affermare la propria identità?

"Fare quello che stanno facendo, lottare, poi si può lottare meglio, naturalmente, però mi pare che ci sia un movimento molto impegnato".

Lei ha sempre militato nei movimenti pacifisti, nelle ultime settimane sono tornati in piazza per la pace gli studenti e le studentesse, è contenta di questo?

"Il fatto che i ragazzi e le ragazze siano in piazza è una cosa positiva, purtroppo le cose da dover rimuovere e cambiare sono tante e dure, e quindi è già un grande aiuto poter dire che i giovani capiscono".