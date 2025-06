L’ospite di successo Fedez non è più nemico

Al congresso giovanile di Forza Italia arriva un ospite d’eccezione: il rapper Fedez. La sua presenza, che aveva creato timori è andata comunque via liscia. A sgombrare il campo era stato da subito Tajani: "Fedez non è il relatore politico, ma è un ospite venuto a portare la sua testimonianza". Uno dei più critici in passato era stato Maurizio Gasparri che ieri ha apprezzato il rapper, mentre prima era finita a carte bollate. Gasparri ha detto: "Devo dare atto di alcune affermazioni di grande rilievo". Non era mancato chi ricordava le espressioni critiche (eufemismo) verso Berlusconi (poi in parte ritrattate). Fedez ha messo lì una serie di questioni che agli azzurri non sono dispiaciute. Su Milano: "È un’ottima notizia che Sala non si possa ricandidare". Sulle intercettazioni: "Si possono costruire mistificazioni". Per non parlare della sinistra: "Ormai sono cinque anni che conduco podcast. Non mi sono mai sottratto al confronto: ogni volta che invito persone di destra, la controparte di sinistra, l’antagonista, si rifiuta sempre di sedersi al tavolo".