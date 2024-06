La chat tra Paolo Signorelli e Diabolik: frasi antisemite e lodi ai terroristi neri. Il portavoce del ministro Lollobrigida si autosospende

Roma, 7 giugno 2024 – In una chat tra Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, e Paolo Signorelli, attuale portavoce del ministro dell’Agricoltura e deputato di Fdi Francesco Lollobrigida, una sequenza di frasi antisemite e lodi ai terroristi neri. Lo scrive Repubblica. La notizia deriva dall’inchiesta sull’omicidio del capo ultrà, estremista di destra e trafficante di droga assassinato nel Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019.

“Con riferimento a quanto pubblicato su alcuni organi di stampa, tengo a precisare di non ricordare la conversazione in oggetto, che sarebbe avvenuta molti anni anni fa, e che oggi mi ha colto del tutto di sorpresa. Ritengo altresì doveroso sottolineare quanto mai distanti da me, dal mio pensiero e dal mio sentire, siano i gravi contenuti di quella conversazione. In attesa di chiarire la vicenda, ho comunicato la mia autosospensione, con effetto immediato, dall’incarico di capo ufficio stampa del ministro Lollobrigida”. Così in una nota Paolo Signorelli.

La conversazione, si legge nell’articolo, copre un arco di tempo tra metà dicembre 2018 e pochi giorni prima della morte di Piscitelli; si tratta della copia forense del telefonino di quest’ultimo. I due si erano conosciuti nell’ambiente della tifoseria laziale, riporta Repubblica. “Mica è colpa nostra se i romanisti sono ebrei”, annota Diabolik in un vocale. “Tutti ebrei”, rincara Signorelli. E ancora: “Mort... loro e degli ebrei”.

Il giornalista Gad Lerner è al centro di un’altra conversazione: “Quell’ebreo di Gad Lerner...”, scrive Piscitelli. E Signorelli: “Cos’ha detto quel porco?”. C’è poi un passaggio che riguarda Elvis Demce, considerato tra i più pericolosi malavitosi della Capitale, che nel dicembre 2018 viene assolto dall’accusa di omicidio. Il portavoce di Lollobrigida scrive a Diabolik: “Ma hanno assolto Elvis? Fantastico dajee”. Altri passaggi invece riguardano l’ideologia ‘nera’: il nonno di Signorelli, suo omonimo, ricorda il quotidiano, fu tra i fondatori di Ordine Nuovo. “Onore a loro”, scrive Signorelli parlando di Valerio Fioravanti, Pierluigi Concutelli, Luigi Ciavardini e Mario Tuti. C’è anche il racconto di un matrimonio ‘pagano’: Diabolik spiega all’altro, riporta Repubblica, che “i fascisti e i nazisti sono pagani”. “A me lo dici? Io festeggio il solstizio, viva il paganesimo”, risponde Signorelli. E Piscitelli: “Evviva, dobbiamo spingerlo”. “Nonno - dice ancora l’attuale portavoce del ministro dell’Agricoltura - era pagano convinto. Mia zia si è sposata due mesi fa con rito pagano. Bellissimo. Tutte poesie e riti vari, incensi, cerchi magici, fuoco rivolti al sole. È stato bello. Sulla cima del monte Soratte (il monte dove Mussolini costruì il suo bunker, annota Repubblica) tutti là siamo andati. Ci stava pure il Ciavarda (l’ex Nar Ciavardini, ndr) si è divertito, anche se lui è molto cattolico”. “Le brucerei le chiese”, commenta Piscitelli. “I preti, i peggio”, conclude Signorelli.

“Frasi e parole vergognosamente deliranti” del portavoce del ministro dell’Agricoltura. Così in una nota Walter Verini e Cecilia D’Elia, senatori del Pd, che chiedono le dimissioni di Signorelli dall’incarico per il governo. “Deve esserci un limite ai deliri neofascisti e antisemiti - affermano - anche e soprattutto per ministri e collaboratori del governo Meloni. “Non ci sono parole: solo atti da compiere, per incompatibilità assoluta con i valori contenuti nella Carta e per quelli della convivenza civile e democratica”, concludono Verini e D’Elia.