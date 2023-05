Lollobrigida rilancia: “Natalità? Esiste un’etnia italiana da tutelare”

Roma, 11 maggio 2023 – Sono destinate nuovamente a far discutere le affermazioni del ministro per l’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. “Credo che sia evidente a tutti che non esiste una razza italiana – premette l’esponente di Fratelli d’Italia intervenendo agli Stati generali della natalità, in corso presso l’Auditorium di Roma -. È un falso problema immaginare un concetto di questa natura”, aggiunge. “Esiste però una cultura, un'etnia italiana, quella che la Treccani definisce raggruppamento linguistico culturale, che immagino che in questo convegno si tenda a tutelare. Perché sennò non avrebbe senso”.

E ancora: “La popolazione del mondo cresce e tanti di quelli che nascono nel mondo vorrebbero venire a vivere in Italia. E allora perché preoccuparsi delle nascite in Italia? Se la risposta è incrementare la natalità, è probabilmente per ragioni legate alla difesa di quell'appartenenza, a cui molti sono legati, io in particolare con orgoglio, a quella che è la cultura italiana, al nostro ceppo linguistico, al nostro modo di vivere”.

Circa un mese fa Lollobrigida si era reso protagonista di un’accesa polemica con il Pd quando, a proposito della natalità, aveva detto: “Non dobbiamo arrenderci alla sostituzione etnica”. Parole che la leader Dem Elly Schlein aveva definito “indegne, da suprematista bianco”.

“Natalità è la priorità”

Questa la visione del ministro: "I soldi non sono infiniti, dobbiamo darci delle priorità, l'impegno sulla natalità per noi di fratelli d'Italia è al primo posto, se tu metti da una parte devi togliere da una parte". Perché “altrimenti si fa la lettera di Babbo Natale, vuoi più lavoro, più ricchezza, più figli...".

Quindi il riferimento a Stalin che ha fatto “sostituzione etnica in Unione sovietica”, così come “il fascismo ha provato a fare sostituzione etnica in Alto Adige, ma per fortuna non ci è riuscito”.

L’obiettivo di Lollobrigida è quello di “cercare di garantire una prosecuzione della nostra identità culturale della quale io sono orgoglioso. Credo sia utile aiutare le nazioni da cui le popolazioni sono costrette ad emigrare e che l'Europa e l'Occidente devono ripagare del tanto sfruttamento'', dice. ''Bonetti ha detto parole sagge, affermando che Fdi ha sostenuto, quando era all'opposizione, tutti gli interventi tesi ad incrementare la natalità e il welfare. Meloni ha aperto un tavolo su cui confrontarsi in maniera sincera sulle varie proposte che emergeranno", conclude.