Lo scontro sull’odio politico. La Lega: "La violenza è a sinistra"

La carica non si arresta. Anzi, diventa ogni giorno più forsennata, complici le prossime elezioni regionali. Inevitabilmente dall’America del XXI secolo si passa agli spettri dell’Italia di quello precedente: insomma, agli anni di piombo. Dopo il ministro Ciriani, che aveva evocato il rischio brigatista per i discorsi di Italia viva, Antonio Tajani rincara con l’omicidio Calabresi. Parte dall’interpretazione delle parole del collega: "Voleva dire che si è iniziato con il criminalizzare le persone", come nel caso della "campagna che portò all’assassinio di Calabresi". Ma per arrivare alla tragedia, sottolinea, non c’è bisogno di organizzazioni politiche violente, delle quali in effetti in Italia non c’è traccia: "Non è detto che sia per forza un militante politico a compiere atti criminali". Ecco, se anche il killer di Charlie Kirk si rivelerà più folle che radicale, non importerà: a spingerlo all’omicidio sarebbe stata la campagna d’odio della sinistra. Roberto Vannacci, generale e astro nascente della destra italiana, non ha bisogno di girarci intorno come il leader azzurro: la spara subito alta. "La violenza è sempre a sinistra". Come asserzione sembra forte: esempi di violenza di destra nella storia si registrano. Vannacci si spiega: "Il minuto di silenzio negato all’Europarlamento di Bruxelles, con tutto l’emiciclo sinistro che applaudiva per questa negazione, è stato un indicatore vergognoso della situazione".

Nel coro non manca Matteo Salvini; lui non chiama in causa le Brigate rosse, anzi le esclude, ma lo fa per rincarare: "Il passato non ritorna, ma c’è un grande problema di democrazia. Dopo la morte di Kirk, mi hanno stupito non solo gli attacchi ma anche i silenzi". Non solo le reiterate parole di troppi leoni da tastiera, ma anche il silenzio rischia di diventare un mezzo crimine. Né è un caso se la premier, dopo essersi fatta sentire nei giorni scorsi a voce molto alta, scrive una lettera d’auguri per il quinto compleanno del quotidiano Domani in cui elogia la stampa, che è "utile" se fatta bene, se cioè informa e non fa "propaganda" o "character assassination". Così, riprende il discorso sull’odio verbale.

Dagli spalti dell’opposizione moltissimi si limitano a rovesciare sui rivali le stesse accuse. "Stanno delirando – dice Nicola Fratoianni, leader di Avs – il linguaggio dell’odio è proprio della destra". Fulminei, al Nazareno, i capigruppo Braga e Boccia assieme al capo delegazione al Parlamento europeo, Zingaretti, sfruttano gli insulti sui social di un influencer americano conservatore, Joey Mannarino, a Elly Schlein "è bisessuale, ebrea, ama la Palestina: come e perché è il leader di un partito importante in Italia?" sghignazza, per chiedere a Meloni "di prendere le distanze" dalle offese e "di scusarsi" con tutto il Pd.

Insomma, alla destra che accusa la sinistra di fomentare l’odio, gli accusati rispondono istigate l’odio. L’equazione non è tranquillizzante. C’è chi invita ad abbassare i toni, ma l’occasione è troppo ghiotta perché la destra non la sfrutti fino in fondo in tutto l’Occidente. Significa sventolare la bandiera del martire a scopo di proselitismo: anche da noi c’è chi sgomita per garantirsi la primogenitura. Matteo Renzi, per dire, è convinto che Giorgia alzi i decibel perché teme di essere superata dai Vannacci e dai Salvini di turno.

Poi c’è il rischio di una resurrezione degli anni ’70 da brandire come ragionamento contundente per costringere l’opposizione ad abbassare le penne. Non è escluso che la reazione sia molto più concreta come si sta verificando negli Usa dove fioccano rimpatri e visti negati per chi ha applaudito il delitto. Non che venga presa in considerazione la possibilità di limitare il diritto a manifestare, "questo mai – sussurrano dai palazzi del governo – è un diritto costituzionale intangibile". Ma il comportamento dei manifestanti è tutt’altra cosa. Attacchi personali, bandiere bruciate, pupazzi a testa in giù: la gamma dei gesti che potrebbero essere sanzionati severamente in un prossimo futuro è ampia.