Lo sconfitto Ricci: "Tornare a Bruxelles?. Devo ancora decidere"

Nel giorno cruciale per le sorti del governo regionale delle Marche, Matteo Ricci, il candidato presidente del centrosinistra, ha abbandonato t-shirt e scarpe da tennis, indossando un abito blu. Attorno alle 17,30, quando non erano neppure state scrutinate un quinto delle sezioni complessive, l’ex sindaco di Pesaro si è presentato nel suo quartier generale alla Baraccola e senza giri di parole ha subito riconosciuto l’esito del voto.

Ricci, ha sentito il suo sfidante? "Sì, pochissimi minuti fa mentre venivo qui alla Baraccola. L’ho chiamato e gli ho fatto i complimenti per l’esito del voto e un in bocca al lupo per i prossimi cinque ani di lavoro. Si fa così in una disputa di questo tipo".

Si aspettava un divario così netto alla vigilia dello spoglio? "Magari speravo in un maggior testa a testa, questo sì, in fondo i nostri sondaggi non davano questa forchetta. Sapevo dall’inizio che sarebbe stata una sfida in salita, difficile, con un rapporto di forze impari tra le due coalizioni. Un nostro manifesto affisso ne aveva dieci del centrodestra, che ha mostrato tutta la sua forza, il potere politico ed economico. Nonostante questo io ho accettato la sfida, come faccio sempre, ho dato il 200%".

Pensa che l’avviso di garanzia ricevuto il giorno dopo che era stata fissata la data del voto possa aver influito? "Credo che alla fine abbia pesato il clima alimentato da una certa stampa, soprattutto nel primo mese di campagna elettorale. Un condizionamento penso ci sia stato. Nulla da dire sull’operato della magistratura, resto un garantista".

Ricci, ha pensato di ritirarsi dopo quel provvedimento? "No, mai messa in dubbio la mia partecipazione, non sono abituato a mollare".

Dove pensa di aver sbagliato? "Non parlerei di errori, rifarei tutto, dall’inizio alla fine. L’ho detto spesso, i marchigiani dovevano scegliere tra la continuità e il cambiamento, evidentemente hanno scelto la prima strada, ne prendo atto".

Il centrodestra ha portato i ‘grossi calibri’ tutti assieme per sostenere Acquaroli, i suoi sono venuti in ordine sparso: ha pesato secondo lei? "No, i leader nazionali sono venuti tutti e li ringrazio per il sostegno".

Ha sentito anche la sua segretaria, Elly Schlein? "Sì, ci siamo sentiti nel viaggio da Pesaro ad Ancona. Era dispiaciuta come tutti, ma ha ringraziato tutti per l’impegno profuso. Mi lasci, a questo proposito ringraziare la mia squadra, i volontari, i candidati, hanno fatto un lavoro straordinario".

Il ‘campo largo’ esce ridimensionato dal voto delle Marche? "No, l’alleanza per il cambiamento resta l’unica soluzione per battere la destra. Vediamo cosa accade nelle prossime settimane con le regioni più popolose". L’accento marcato dato alla fine della campagna su Gaza pensava potesse portarle più gradimento? "Anche qui, rifarei tutto, non si può girare la testa davanti a quanto accade nella Striscia".

Cosa accadrà nei prossimi cinque anni nelle Marche? "Spero soltanto che siano cinque anni migliori di quelli appena messi alle spalle. Io faccio il tifo per le Marche e spero che Acquaroli sia in grado di tirare le Marche fuori dalle secche in economia e soprattutto in sanità".

Adesso cosa succede? Resta a capo dell’opposizione in consiglio regionale o torna a Bruxelles? "È presto, adesso organizziamo una forza di contrapposizione alla giunta regionale poi deciderò".