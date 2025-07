Lo scenario internazionale: "Non c’è solo l’Ucraina. Putin minaccia l’Europa"

De Robertis

La guerra in Ucraina fa discutere molto le cancellerie mondiali, ma poi passi decisivi verso la pace non se ne vedono. L’Europa discute e anche nell’ultimo bilancio presentato qualche giorno fa da Ursula von der Leyen si sentono gli echi di questo dibattito. Ma pare che non riusciamo a uscire dal guado. Un osservatorio privilegiato è la Fondazione Med’Or, presieduta da Marco Minniti, che si occupa di promuovere il dialogo tra i paesi del Mediterraneo e di cui Andrea Manciulli è direttore delle relazioni esterne.

Come stiamo reagendo?

"La vicenda ucraina ha riportato al centro dell’azione politica il tema dell’uso della forza con finalità strategiche. Non siamo stati noi a volerlo, è stato Putin. Ma il risultato è lo stesso: occorre confrontarsi con questa situazione".

E l’Europa?

"L’Europa in questo scenario può essere tante cose. Ha tante potenzialità, molte più degli altri, che ne possono fare un attore macro. Ed è proprio per questo che Putin ha deciso di sferrare un attacco non tanto all’Ucraina quanto a tutta l‘Europa".

Crede davvero che sia tutta l’Europa sotto attacco?

"Non è che credo. Vedo, osservo. Chi non lo vuol vedere o vive su un altro pianeta o non lo vuol vedere, per vari motivi".

Quali sarebbero questi elementi?

"L’attacco cibernetico ai paesi baltici, le ingerenze in Transnistria e Modalvia, l’atteggiamento verso la Polonia, l’ingerenza in Romania, la creazione di un pensiero sovranista legato dalla religione ortodossa e dalla lingua slava che ha permeato tutti i paesi dell’est Patto di Varsavia, la creazione di una forza mercenaria che ha favorito colpi di Stato in Africa, traffici di stupefacenti e armi cercando di mettere nella mani della Russia i rubinetti della destabilizzazione dell’Europa con il controllo dell’immigrazione irregolare. Il controllo dell’Artico che è la strada di comunicazione di un futuro ormai prossimo".

Med’Or è particolarmente attiva in Africa.

"L’Africa è il punto nevralgico di molti dei passaggi che ci attendono. I rifornimenti energetici, le rotte dell’immigrazione clandestina, il terrorismo. Se in quello scenario noi ci siamo allora controlleremo questi fenomeni, altrimenti saranno gli altri a farlo, contro di noi".

Un quadro allarmante. Crede che il governo se ne renda conto?

"Non sta a me dirlo, anche se vediamo che al governo ci sono figure che hanno un’attitudine a studiare le carte e informarsi per cui mi pare che un po’ di cose iniziano a essere chiare. Anche il presidente Mattarella su questo ha detto cose molto importanti. Ma nel complesso non sono così sicuro che tutta la politica italiana abbia compreso fino in fondo quanto il mondo sia cambiato".

Quando si è parlato di esercito europeo, nelle settimane scorse, in particolare in alcune forze politiche si è diffusa l’idea che non occorre rafforzare la difese nazionali ma solo quella europea.

"Il discorso potrebbe anche filare se ci fosse un’entità europea in grado di utilizzare da subito questa eventuale forza di difesa. Purtroppo al momento ancora non esiste. Invece le minaccia è già dentro casa. Non possiamo quindi aspettare. Occorre rafforzare le difese nazionali immediatamente, ovviamente in maniera coordinata tra tutte le altre nazioni europee, almeno le principali".

Ma che cosa è la difesa oggi?

"È la sicurezza cyber, quella che viene continuamente minacciata dagli attacchi hacker. Pensiamo all’importanza della sfida strategica nello spazio. La difesa sono i servizi di sicurezza che ci proteggono dagli attentati. La lotta allo spionaggio industriale che mette a repentaglio l’indipendenza e il futuro delle nostre aziende. E ciò vuol dire posti di lavoro, bilanci e quindi rendimenti per gli azionisti. Tutto ciò ha importanti e immediate ricadute per i singoli cittadini. Adesso, anzi ieri, non tra qualche anno".