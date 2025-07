Lo Ius Scholae agita la destra. Tajani: convincerò gli alleati. Salvini lo gela: non passa

dall’inviato

"Ne parlo come segretario di partito". Antonio Tajani ci tiene a precisarlo che la sua proposta sulla cittadinanza non vuole "mettere in difficoltà il governo". Eppure, nell’ultima giornata del Forum in Masseria, il vicepremier non può sottrarsi dal rispondere alla bocciatura netta del ‘suo’ Ius Italiae (non scholae, precisa) arrivata venerdì dalla premier Giorgia Meloni. E che ieri, a distanza, è arrivata ancora una volta dall’altro alleato, Matteo Salvini. E così, tra una riflessione sui dazi e una sulle guerre, temi di sua stretta competenza, è il Tajani leader di Forza Italia che deve riprendere in mano la questione, ribadendo almeno tre volte che secondo lui, a differenza di quanto detto dai suoi alleati di governo, quella proposta è in realtà dentro il programma del centrodestra. "Punto 6, ‘Integrazione economica e sociale dei migranti regolari’", sono le coordinate che Tajani lancia a Fratelli d’Italia e Lega.

"Non è integrazione sociale prevedere di dare la cittadinanza a chi non è nato in Italia ma completa con profitto un ciclo scolastico di dieci anni, impara la lingua, la storia, la geografia del nostro Paese?", è la domanda. Dieci anni, sottolinea il ministro degli Esteri, non i cinque che le opposizioni hanno sostenuto al referendum. "Voglio essere chiaro, visto che se ne è parlato a sproposito: non è una norma per facilitare, ma anzi per rendere la concessione della cittadinanza una cosa seria". Tradotto: nessuno si illuda di ipotetiche convergenze a sinistra. Anzi. "Io prima di tutto voglio convincere gli alleati a votare la proposta in Parlamento".

Ecco, il Parlamento. Perché a dirla tutta una parte di ius Italiae è già legge, quella che ha attuato una stretta sugli oriundi all’estero o comunque su chi ha ascendenze italiane: "Con questa norma abbiamo già revocato la cittadinanza a cinque Hezbollah!". Quella parte è stata votata, eppure, dice Tajani, quella sì che non era esplicitamente prevista nel programma di governo. Tajani insiste che questa non è la priorità di Forza Italia, arriva sicuramente dopo la madre di tutte le riforme, quella della giustizia, e dopo gli interventi per rendere il fisco più leggero per il ceto medio. Ma "un centrodestra moderno deve farsi carico di una proposta seria, non come la sinistra lassista".

Il modello è l’antica Roma, perché "la paura di inglobare è una debolezza, devi farti forte della tua identità, non è che ti fai rispettare se insulti un musulmano, magari dicendo che chi porta il velo ha un sacco di immondizia in testa". Il riferimento, per la cronaca, è alla leghista Silvia Sardone che, ora, rilancia: "Per Forza Italia, bambine e adolescenti costrette a portare il velo a scuola rappresentano o no un problema?". A migliaia di chilometri e diversi fusi orari più in là è Matteo Salvini che si incarica di stroncare la proposta con parole anche più nette di Meloni. Il leader della Lega è al Padiglione Italia dell’Expo di Osaka e non usa giri di parole: "Invitiamo l’amico Antonio Tajani ad archiviare ogni polemica sulla riforma della cittadinanza. Non passerà mai, non è prevista dal programma di centrodestra, è stata bocciata perfino dal recente referendum promosso dalla sinistra. Guardiamo avanti, al Paese non serve un’estate di inutili polemiche: abbiamo il dovere di realizzare il programma che ha convinto gli italiani a darci fiducia".

Di questo passo, convincere gli alleati potrebbe essere un’impresa complicata. Ma un’altra risposta a Tajani arriva dall’ultimo ospite del Forum. Giuseppe Conte attacca Meloni sui migranti, sul decreto flussi, ovviamente sulle spese per la difesa, ma poi si fa ripetere da Bruno Vespa che cosa Tajani ha detto a proposito della cittadinanza e a quel punto dice la sua, sfidandolo. Innanzitutto ricorda che il suo Movimento 5 Stelle per primo aveva proposto uno ius scholae nella precedente legislatura.

Lo stesso Movimento che però al referendum aveva lasciato una inedita libertà di voto ai propri elettori. Ora Conte invita Tajani a "evitare l’ennesimo teatrino". Ironizza: "Di solito queste cose le dice a luglio-agosto", quando poi non se ne fa più nulla. Ma la sua in realtà è una mezza apertura, che sfida anche il resto del centrosinistra, a partire da Riccardo Magi (+Europa) che chiede al forzista di "smettere di parlare" di cittadinanza: "Tajani sia conseguente, poi ci confrontiamo in Parlamento, a quel tavolo noi ci siederemo". Chissà che Tajani non sia riuscito a convincere gli avversari, anziché gli alleati...