Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Politica
22 set 2025
22 set 2025
BRUNO ANTONIO MIRANTE
Politica
L'Italia litiga a tavola. La premier a Domenica In. L'opposizione: è TeleMeloni

Intervistata da Mara Venier parla dei suoi ricordi legati ai pranzi domenicali . Insorgono Pd, M5s e +Europa: uso fazioso del servizio pubblico in vista del voto. La replica Rai: iniziativa istituzionale, coinvolti sindaci di ogni colore politico .

Un momento della diretta tv su RaiUno. La premier Giorgia Meloni a tavola davanti al Colosseo, con lei Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis

Il racconto del pranzo della domenica diventa caso politico. La partecipazione della premier Giorgia Meloni alla puntata di Domenica In, ieri, ha generato infatti un acceso dibattito tra maggioranza e opposizioni, con la Rai nel mirino per presunto uso politico del servizio pubblico. Ospite dell’iniziativa ‘Il pranzo della domenica – Italiani a tavola’, un’iniziatriva dei ministeri dell’Agricoltura e della Cultura con l’Anci, associazione dei comuni italiani, Meloni ha parlato di cucina, ricordi familiari e patrimonio culturale, sostenendo con forza la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco, su cui l’Onu deciderà a dicembre.

"È una delle cose più straordinarie che abbiamo", ha dichiarato la presidente del Consiglio, seduta a una tavolata allestita davanti al Colosseo, insieme – tra gli altri – al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, al titolare della Cultura Alessandro Giuli, al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Intervistata da Mara Venier, ha parlato dei suoi pranzi domenicali da bambina, dei nonni materni, delle pastarelle: "Il diplomatico era il mio preferito". Poi un dato economico: "La cucina italiana vale 250 miliardi nel mondo. È un biglietto da visita che va sostenuto e valorizzato".

Ma il passaggio tv alla vigilia delle Regionali ha sollevato una bufera. La segretaria del Pd Elly Schlein ha attaccato frontalmente la premier: "Si rifiuta di venire in Parlamento a parlare di Gaza e Palestina, ma trova il tempo per raccontare i suoi pasticcini preferiti su RaiUno. Tutto questo mentre altri Paesi prendono posizione sui crimini del governo Netanyahu. RaiUno è ormai la sua ‘TeleMeloni’". Non meno duro il commento del Movimento 5 Stelle: "Un’intervista cucita su misura, pagata con i soldi del servizio pubblico, trasformato in strumento di regime. La premier non risponde ai giornalisti, ma si accomoda da Mara Venier come la zia simpatica del palazzo". E ancora Riccardo Magi, segretario di Più Europa, ha chiesto un intervento dell’Agcom. E perfino dall’interno dell’azienda, dall’Usigrai, è arrivata la critica più aspra: "Per 250 giorni non tiene conferenze stampa, ma trova la vetrina perfetta in una trasmissione tv. I vertici Rai hanno qualcosa da dire? Questa è la buca delle lettere del governo".

Di fronte alla pioggia di critiche, viale Mazzini ha dunque risposto con una nota istituzionale: "La puntata di Domenica In ha ospitato un momento dedicato all’iniziativa ‘Il Pranzo della Domenica’, promossa dai ministeri dell’Agricoltura e della Cultura insieme all’Anci, a sostegno della candidatura Unesco. Valorizzare la tradizione del pranzo domenicale – spiega la Rai – significa riconoscere un rito che unisce famiglie e comunità. L’iniziativa ha coinvolto 10 città capofila, di ogni orientamento politico, ed è stata un momento di condivisione nazionale". A difendere la premier Mariastella Gelmini di Noi Moderati, componente della Commissione Vigilanza Rai: "Trovo del tutto normale che la presidente del Consiglio partecipi a un programma di infotainment per sostenere una candidatura che riguarda l’interesse del Paese. È triste che le opposizioni, invece di sostenere una battaglia per l’Italia, gridino allo scandalo per fare propaganda. Lo spot qui è il loro". E Maurizio Gasparri ha bollato come "pretestuose e ridicole" le polemiche: "Promuovere il cibo e le qualità italiane presso l’Unesco è un dovere del governo". Il ministro dell’Agricoltura è intervenuto per provare a sfilare la discussione dall’agone politico: "Spiace che, anche a fronte di eventi che uniscono, una piccola parte della politica non perda occasioni per polemiche insensate e dannose per quello che dovrebbe essere un obiettivo comune utile alla nostra Italia", ha spiegato, ringraziando poi "le oltre 60 amministrazioni comunali e i loro sindaci, per questa straordinaria iniziativa che ha unito l’Italia e le sue istituzioni a prescindere dal colore politico". In serata anche il laconico commento della premier: "Polemiche inutili".

Giorgia MeloniRai