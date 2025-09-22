L’Italia litiga a tavola. La premier a Domenica In. L’opposizione: è TeleMeloni

Il racconto del pranzo della domenica diventa caso politico. La partecipazione della premier Giorgia Meloni alla puntata di Domenica In, ieri, ha generato infatti un acceso dibattito tra maggioranza e opposizioni, con la Rai nel mirino per presunto uso politico del servizio pubblico. Ospite dell’iniziativa ‘Il pranzo della domenica – Italiani a tavola’, un’iniziatriva dei ministeri dell’Agricoltura e della Cultura con l’Anci, associazione dei comuni italiani, Meloni ha parlato di cucina, ricordi familiari e patrimonio culturale, sostenendo con forza la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco, su cui l’Onu deciderà a dicembre.

"È una delle cose più straordinarie che abbiamo", ha dichiarato la presidente del Consiglio, seduta a una tavolata allestita davanti al Colosseo, insieme – tra gli altri – al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, al titolare della Cultura Alessandro Giuli, al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Intervistata da Mara Venier, ha parlato dei suoi pranzi domenicali da bambina, dei nonni materni, delle pastarelle: "Il diplomatico era il mio preferito". Poi un dato economico: "La cucina italiana vale 250 miliardi nel mondo. È un biglietto da visita che va sostenuto e valorizzato".

Ma il passaggio tv alla vigilia delle Regionali ha sollevato una bufera. La segretaria del Pd Elly Schlein ha attaccato frontalmente la premier: "Si rifiuta di venire in Parlamento a parlare di Gaza e Palestina, ma trova il tempo per raccontare i suoi pasticcini preferiti su RaiUno. Tutto questo mentre altri Paesi prendono posizione sui crimini del governo Netanyahu. RaiUno è ormai la sua ‘TeleMeloni’". Non meno duro il commento del Movimento 5 Stelle: "Un’intervista cucita su misura, pagata con i soldi del servizio pubblico, trasformato in strumento di regime. La premier non risponde ai giornalisti, ma si accomoda da Mara Venier come la zia simpatica del palazzo". E ancora Riccardo Magi, segretario di Più Europa, ha chiesto un intervento dell’Agcom. E perfino dall’interno dell’azienda, dall’Usigrai, è arrivata la critica più aspra: "Per 250 giorni non tiene conferenze stampa, ma trova la vetrina perfetta in una trasmissione tv. I vertici Rai hanno qualcosa da dire? Questa è la buca delle lettere del governo".

Di fronte alla pioggia di critiche, viale Mazzini ha dunque risposto con una nota istituzionale: "La puntata di Domenica In ha ospitato un momento dedicato all’iniziativa ‘Il Pranzo della Domenica’, promossa dai ministeri dell’Agricoltura e della Cultura insieme all’Anci, a sostegno della candidatura Unesco. Valorizzare la tradizione del pranzo domenicale – spiega la Rai – significa riconoscere un rito che unisce famiglie e comunità. L’iniziativa ha coinvolto 10 città capofila, di ogni orientamento politico, ed è stata un momento di condivisione nazionale". A difendere la premier Mariastella Gelmini di Noi Moderati, componente della Commissione Vigilanza Rai: "Trovo del tutto normale che la presidente del Consiglio partecipi a un programma di infotainment per sostenere una candidatura che riguarda l’interesse del Paese. È triste che le opposizioni, invece di sostenere una battaglia per l’Italia, gridino allo scandalo per fare propaganda. Lo spot qui è il loro". E Maurizio Gasparri ha bollato come "pretestuose e ridicole" le polemiche: "Promuovere il cibo e le qualità italiane presso l’Unesco è un dovere del governo". Il ministro dell’Agricoltura è intervenuto per provare a sfilare la discussione dall’agone politico: "Spiace che, anche a fronte di eventi che uniscono, una piccola parte della politica non perda occasioni per polemiche insensate e dannose per quello che dovrebbe essere un obiettivo comune utile alla nostra Italia", ha spiegato, ringraziando poi "le oltre 60 amministrazioni comunali e i loro sindaci, per questa straordinaria iniziativa che ha unito l’Italia e le sue istituzioni a prescindere dal colore politico". In serata anche il laconico commento della premier: "Polemiche inutili".