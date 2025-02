"L’Italia faccia da ponte tra Africa ed Europa"

Il nuovo modo di concepire i rapporti con il continente africano, con il ruolo sempre più centrale dell’Italia, è il tema al centro del convegno ‘L’ Africa grembo del mondo: l’Italia alla guida dei rapporti con l’UE’, organizzato dai dipartimenti Esteri e Cooperazione Internazionale di Forza Italia e dalla delegazione italiana del Ppe al Parlamento Europeo, che si è svolto nella Sala delle Bandiere del Parlamento europeo in Italia, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Serve una visione e un’azione da compiere nel continente africano. Dobbiamo far comprendere bene anche ai nostri concittadini quanto è importante per l’Italia svolgere un ruolo da ponte tra Africa e Ue. L’Africa è una questione prioritaria e non dobbiamo abbandonare quel continente", ha affermato il ministro Tajani.

"Anche in Africa c’è un problema di immigrazione interna, perché ci sono alcuni Paesi che non vogliono perdere i loro cervelli che scappano in Europa, è un problema non solo di ordine pubblico ma anche politico. Anche per questo serve una visione e una strategia e questo governo ce l’ha. Sul Piano Mattei andiamo avanti, stiamo lavorando, parte della nostra azione di presenza in Africa è volta a favorire la crescita del continente africano. Io sarò in Egitto a metà mese, il 17, stiamo pianificando una serie di visite in Africa", ha concluso.