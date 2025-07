L’ira del governo italiano: "Attacchi inaccettabili. Tel Aviv faccia chiarezza"

Toni cosi duri nei confronti di Israele la presidente del Consiglio non li aveva mai usati: "Sono inaccettabili gli attacchi contro la popolazione civile che Israele sta portando avanti da mesi. Nessuna azione militare può giustificare un tale atteggiamento". In effetti le persone a Gaza vengono falciate a migliaia ogni giorno da un bel pezzo, il fatto nuovo che provoca la reazione di Giorgia Meloni è che stavolta c’è andata di mezzo l’unica chiesa cattolica in quel territorio martoriato, nel luogo di culto ci sono state vittime, ed è stato ferito il parroco, padre Gabriel Romanelli, amico di papa Francesco con il quale si intratteneva quasi tutti i giorni per informarlo sulla situazione della Striscia. Si spiega così l’improvviso irrigidimento dei toni non solo della premier ma dell’intero governo. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, protesta ufficialmente con il collega israeliano Gideon Saar, gli chiede di "fare chiarezza sulle responsabilità", ribadisce la "totale condanna" per gli attacchi a Gaza e la necessità di "arrivare a un cessate il fuoco". Una richiesta che ha fatto pure martedì scorso a Washington al sottosegretario di Stato americano, Marco Rubio. "È ora di fermarsi e trovare la pace", rilancia sui social.

Stavolta l’indignazione è corale. "È inammissibile che la popolazione civile di Gaza continui ad essere oggetto di attacchi che coinvolgono innocenti", dice il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. "Serve uno scatto di responsabilità da parte di tutti", chiosa il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, non usa giri di parole: "Assistiamo da mesi a qualcosa di disumano, straziante, orribile. La guerra deve finire". Matteo Salvini nega che le bombe abbiano a che fare con l’indignazione per l’attacco alla Sacra Famiglia: "Israele ha diritto a difendersi, però non ci devono andare di mezzo i civili. Non dico cattolici o non cattolici, dico non devono andarci di mezzo i civili". Insomma: qualcosa nell’atteggiamento del governo, fin qui tra i più morbidi nei confronti di Benjamin Netanyahu, sta cambiando? Chi lo sa: di certo c’è solo che al momento non è cambiato nei fatti.

Proprio mentre la Sacra Famiglia veniva colpita, la maggioranza alla Camera respingeva la mozione presentata da Pd, M5s e AvS che chiedeva al governo di sospendere il Memorandum in materia di cooperazione militare tra Italia e Israele. In compenso il centrodestra, previa riformulazione del testo, ha votato a favore della mozione, compiutamente anonima, di Italia viva che è passata in due tranche: 156 sì, 105 astenuti, 1 no nella prima e 154 sì, 53 astenuti e 51 no nella seconda. La mozione del campo quasi largo è stata bocciata con 142 voti contrari e 102 a favore. Bombe o non bombe, dagli spalti del governo difendono la decisione di respingerla: "Il Memorandum è un accordo con uno Stato. Il giudizio su ciò che accade è sulle scelte di un governo pro-tempore". A maggiore ragione non è presa neppure in considerazione l’ipotesi di cambiare idea sul veto con cui l’Italia, insieme alla Germania, ha impedito all’Unione europea di denunciare l’intesa commerciale con Israele. Quello che, però, si doveva e si poteva fare, trapela dal ministero della Difesa, è già stato fatto. Alludendo al rispetto della legge 185/90 che pone restrizioni significative all’esportazione di armi verso paesi in conflitto.

Le opposizioni naturalmente non si accontentano delle parole di fuoco. Va giù durissimo Giuseppe Conte: "Il governo ha bocciato la nostra richiesta di stracciare il Memorandum di cooperazione militare fra Italia e Israele, ora Meloni e i suoi ci risparmino le dichiarazioni ipocrite, dopo silenzi, complicità e oltre 60mila palestinesi morti. Indecenti". Gli fa eco Elly Schlein: "Non bastano le parole, servono i fatti". Incalza, da Azione, Ettore Rosato: "La ragion di Stato non regge davanti ai bombardamenti sui bambini". Qualcosa in realtà probabilmente cambierà. La critica di ieri è stata troppo puntuale per essere completamente rimangiata. Le proteste del governo per la strage di civili saliranno di numero e di tono. Qualche iniziativa diplomatica in più verrà presa. Ma se ci si aspetta una modifica sostanziale dell’atteggiamento e magari uno spostamento dell’esecutivo nel campo dei paesi europei che vorrebbero assumere decisioni drastiche quasi certamente ci si illude.

Non è la posizione dell’Italia, non è la posizione degli Stati Uniti. In un momento così delicato nelle relazioni fra le due sponde dell’Atlantico nessuno, tanto meno Roma, ha voglia di incrinare i rapporti con la Casa Bianca. Non a caso, il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago (FI) ufficializza la dilazione nell’aula di Montecitorio: "La scadenza naturale del Memorandum è fissata ad aprile 2026. A ridosso del termine, l’esecutivo valuterà il da farsi". A guerra finita, si spera.