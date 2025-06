L’inviato Ue Di Maio di nuovo in pista: parlerà di sicurezza ed energia nel Golfo

L’appuntamento è per oggi. A Roma, Caffè delle Esposizioni. Un appuntamento "a invito" dal titolo un po’ particolare: "Pizza e Politics Debate". Il tutto nell’ambito del Festival della Diplomazia. Ma forse la vera notizia è un’altra: ritorna all’attenzione del grande pubblico l’ex grillino Luigi Di Maio. Un Di Maio fresco di riconferma (per la precisione sino al 28 febbraio 2027) come rappresentante speciale per l’Unione europea nel Golfo Persico, che, quando avvenne nel giugno del 2023, sollevò non poche polemiche e sarcastiche ironie. Ma che cosa ci fa al "Pizza & Politics Debate" l’ex ministro degli Esteri? Parlerà dei rapporti europei nel Golfo nel commercio, nella sicurezza e nell’energia. E, a proposito di sicurezza, il ritorno dell’uomo politico che militava in quel Movimento che voleva aprire il Parlamento come una scatoletta e che aveva sconfitto la povertà, coincide con una presenza ai microfoni di Radio 24. Argomento: l’Iran e il nucleare. Ecco le sue parole: "Come Unione Europea abbiamo detto chiaramente che l’Iran non può avere una bomba atomica. Lo stesso Trump ha detto che l’obiettivo è tornare al negoziato per fermare l’Iran dall’avere una bomba atomica. Adesso che c’è un cessate il fuoco, quello che dobbiamo fare come comunità internazionale è riprendere i negoziati".