Liguria, il grillino Pirondini si ritira: sosterremo Orlando

Genova, 1 settembre 2024 – In anticipo di qualche ora sulla scadenza dell’ultimatum lanciato dal dem Andrea Orlando, qualche sera fa intervistato da Qn alla festa dell’Unità di Bologna, il candidato in pectore del Movimento 5Stelle in Regione Liguria, Luca Pirondini ha annunciato che i grillini sosterranno Orlando. Si chiude quindi la querelle che per giorni ha tenuto banco, diventando un caso nazionale.

Luca Pirondini si ritira: in Liguria sosterrà Andrea Orlando

“Dopo numerosi confronti sui temi comuni – sono le parole del 5Stelle - la candidatura di Andrea Orlando è risultata essere l'opzione più condivisa nella coalizione. Lo ringrazio: sia io che l'intero M5S lo sosterremo convintamente e lealmente”.

Resta da capire adesso come si comporrà il campo largo osteggiato dal Movimento per il riavvicinamento di Matteo Renzi e di Italia viva, che a Genova esprime un assessore (eletto da indipendente) nella lista del sindaco di centrodestra Bucci.

Fino a ieri lo stesso leader del Movimento, Giuseppe Conte, e ancora stamattina Mariolina Castellone avevano ribadito il loro no ad accordi elettorali che comprendano anche il partito dell’ex segretario dem, considerato “non credibile” dai grillini.

Esclusa però una candidatura autonoma del M5s parte dunque adesso il dibattito su come sostanziare la coalizione che affronterà il dopo Toti. Andrea Orlando, deputato e più volte ministro (anche con lo stesso Renzi) aveva dato la propria disponibilità già da diverse settimane a candidarsi alla carica di governatore. È lui il primo candidato ufficiale, visto che sul fronte opposto il centrodestra pur avendo già messo avanti i nomi della deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo, appoggiata da Fratelli d'Italia, e dal vicesindaco di Genova, Pietro Piciocchi, preferito dalla Lega