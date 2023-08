Libro Vannacci, Salvini: “Lo comprerò”. Telefonata tra il vice premier e il generale

Roma, 21 agosto 2023 – Il caso Vannacci continua ad agitare il governo. Oggi interviene Matteo Salvini. Il generale - dice - "è stato additato come un pericolo. Comprerò il suo libro. Prima di commentare e giudicare è giusto conoscere e capire". Il vice presidente del Consiglio ha espresso la sua idea durante una diretta video su Facebook.

"Quando andavo al liceo - ha premesso - mi sono letto 'Il manuale del guerrigliero' di Ernesto Che Guevara, come tanti sedicenni avranno fatto anche se non è esattamente il 'Piccolo principe', qualcosa che viene consigliato negli educandati ma io sono curioso e quindi" leggerò "il libro di questo generale, che ha fatto missioni in Somalia, in Iraq, in Afghanistan, che ha salvato vite, che ha difeso la patria, il Paese, la bandiera, i suoi ragazzi, che aprì dei dossier e fece delle denunce sull'uranio impoverito".

"Mi cercherò qualche ora - ha insistito Salvini - per leggere qualcosa che molti, a partire da alcuni giornalisti di sinistra, hanno commentato e condannato senza aver letto tutto. Facile estrapolare alcune frasi. Poi potrò essere d'accordo, in disaccordo, parzialmente, totalmente però la condanna al rogo a mo' di Giordano Bruno nell'Italia moderna e solidale del 2023 non mi sembra assolutamente ragionevole. Quindi, mi andrò a leggere lo scritto del generale e prima di condannare al rogo o chiedere l'abiura galileiana a qualcuno è giusto capire di cosa si sta parlando", ha concluso.

E secondo fonti della Lega “oggi c'è stata una telefonata, molto cordiale, tra Salvini e Vannacci”.

Il generale ribadisce: non ho discriminato

Oggi Vannacci a 'Morning News', su Canale 5, ha ribadito le sue posizioni: "Io non ho offeso nessuno, non ho discriminato nessuno”.

"Sono stato avvicendato, non sono stato rimosso”

“Non ho sentito il ministro Crosetto, ho letto le sue dichiarazioni sui giornali. E non ho ricevuto alcuna notifica di provvedimenti. Io sono stato avvicendato, dalla mezzanotte di oggi, non sono stato rimosso dal mio incarico”. E ha aggiunto: “Vedremo comunque alla fine di questo eventuale provvedimento disciplinare i fatti che mi sono stati addebitati e quali sono le accuse”.