L’ex ministro Cesare Salvi: "La sinistra era garantista. E io voterò sì alla riforma"

"Sono portato a stare al merito. E nella riforma non c’è nessuna messa in discussione dell’indipendenza e l’autonomia della magistratura, a cominciare dal fatto che l’obbligatorietà dell’azione penale non viene scalfita". Giurista, esponente del Pci, senatore Pds-Ds, ministro del lavoro nei governi D’Alema e Amato, Cesare Salvi argomenta così la propria posizione in favore della separazione della carriere sul solco della "tradizione garantista che nella sinistra ha avuto un peso sin da quanto nel 1987 Aldo Tortorella portò il Pci a schierarsi nel referendum sulla responsabilità civile dei magistrati nell’ottica dei cittadini".

Professor Salvi, come valuta la "politicizzazione" del referendum che rischia di obnubilare le motivazioni della riforma?

"Non è una riforma dirompente. Dove per me resta dirimente che sia ribadita l’indipendenza della magistratura, come non era in precedenti proposte. Mi sembrano un po’ sopra le righe sia i toni trionfalistici della maggioranza che i lamenti sull’attacco all’indipendenza della magistratura da parte del centrosinistra. Sarebbe bene stare del merito".

Che a suo avviso qual è?

"Personalmente mi ricollego a una tradizione garantista che ha sempre animato la sinistra. E vedo una continuità con riforme come quella quella del processo penale ispirata da Sebastiano Vassalli nel 1988 e quella dell’articolo 111 della Costituzione sul giusto processo approvata nel 1999 con consenso bipartisan, ma fortemente voluta dal centrosinistra. Naturalmente bisogna evitare di farne un referendum sulla magistratura, come a volte la destra tende a prospettare".

Come quando ad autorevoli esponenti di governo scappa detto di voler assoggettare i pm all’esecutivo?

"Nella riforma questo non c’è. Io sto ai contenuti. Si porta avanti la differenziazione delle funzioni e le carriere tra pm e giudice, che deve essere terzo. E questo mi pare corrisponda al punto di vista della sinistra garantista".

Dopo i casi di cronaca degli ultimi anni, i cittadini sono sempre più diffidenti verso il potere corporativo delle toghe...

"La risposta a questo problema non è tanto nei due Csm, ma nel sorteggio, che è la vera novità della legge. Al di là dei casi estremi venuti alla ribalta, nella dinamica del Csm quasi inevitabilmente le correnti trattavano le nomine tra di loro e con i partiti. Il che non è di per sé materia di scandalo, ma un fenomeno degenerato col tempo come la partitocrazia. Il sorteggio si propone di arginare questo problema. Ciò non toglie che la storia delle correnti nell’Anm sia stata anche un fenomeno vitale, nell’ambito del quale ci si raggruppava intorno a visioni culturali che hanno prodotto innovazioni importanti".

Per concludere, evocare l’attacco all’indipendenza della magistratura non rischia paradossalmente di legittimarlo in caso di sconfitta?

"Ripeto. Nel merito della riforma non c’è niente di dirompente, autoritario, che metta in discussione i principi democratici o faccia parlare dei pieni poteri. Imbarcarsi in uno scontro politico rischia di ripetere l’errore fatto secondo me nei referendum sul lavoro, quando non venne raggiunto il quorum. Se vuoi sostenere le tue ragioni devi stare nella sostanza dei quesiti, dalla sicurezza sul lavoro e la tutela dei precari al tema della separazione delle carriere e di alcune storture correntizie. Sostenendo invece tesi politiche, si rischia che ottengano una conferma popolare dal voto".