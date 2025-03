L’Europa ritrovi il suo spirito dinamico

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile sarà presente, come molte delle oltre trecento organizzazioni che ne fanno parte, alla manifestazione ‘Una piazza per l’Europa’, in programma domani a Roma. Una partecipazione per affermare la necessità, per la società civile italiana, di promuovere le finalità dell’Unione Europea, indicate nel Trattato che ne regola il funzionamento. Adoperarsi per lo sviluppo sostenibile. Mirare alla piena occupazione, al progresso sociale. Tutelare e migliorare la qualità della salute e dell’ambiente. Combattere l’esclusione sociale e le discriminazioni. Favorire la giustizia e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni. Contribuire alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà. Tutelare i diritti, in particolare di quelli dei minori. Sostenere il diritto internazionale e il multilateralismo, come indicano la Carta Nazioni Unite, l’Agenda 2030 dell’Onu, la Costituzione italiana. Questi principi, che sempre più spesso vengono messi in discussione, ignorati o rappresentati come astrazioni irraggiungibili, sono i pilastri concreti del nostro benessere, presente e futuro. Un benessere costruito sulle macerie, anche quelle concrete, delle guerre mondiali. Un benessere che dopo alcuni decenni di relativa pace, oggi, è in pericolo. Sono numerose e interconnesse a livello globale, infatti, le crisi che l’umanità si trova di fronte: clima, degrado ambientale, aumento delle disuguaglianze, guerre, ritorno dei nazionalismi, sfide dell’accelerazione tecnologica. Per affrontarle serve quella visione d’insieme che lo spirito dinamico dell’Europa, l’esperienza dell’unione nella diversità, è in grado di offrirci, come individui e come membri di una comunità umana. Per questo saremo presenti a Una piazza per l’Europa.

*Presidente ASviS