L’Europa e le contromisure: "Trattiamo, ma pronti ad agire". Meloni: mantenere la calma

"Prendiamo atto", risponde Ursula von der Leyen nell’intento di minimizzare effetti negativi della lettera di Donald Trump. Ma l’asse franco-tedesca della governance europea ha preso davvero male a l’ipotesi di dazi al 30% prospettata dal presidente statunitense, per quanto si tratti solo dell’ennesimo capitolo di un negoziato che probabilmente ha ancora diverse scadenze. E si trincera dietro la "ferma disapprovazione" espressa dalla presidente della Commissione per i rischi che profilano i dazi. Malgrado le articolazioni interne al Ppe, sembra infatti che nell’immediato abbia prevalso lo sdegno nei riguardi del tycoon. Anche se sono ancora tutti da verificare gli intenti e i margini di trattative delle forze politiche, le grandi lobby e soprattutto le nazioni europee.

La presidente della Commissione risponde quasi con durezza a Trump, anche se senza replicare per le rime come in effetti l’Europa non può sul piano commerciale e militare. Sicuramente però a von der Leyen tocca rispondere in modo apparentemente più severo di quanto non sia stato espresso finora dalla linea del dialogo sostenuta dal tedeschi del Ppe, il cancelliere Friedrich Merz e il leader europeo Manfred Weber, che esprimono la stessa presidenza della Commissione e si candidano sempre più all’egemonia sul continente in rapporto con le forze conservatrici più che coi socialisti. Non a caso è proprio l’Italia della conservatrice Giorgia Meloni che vince un altro jolly, dopo la conferenza sulla ricostruzione ucraina senza veri investimenti, e può esortare a tirare il freno per "mantenere la calma" rispetto a una mossa americana che appare "uno strumento di pressione" in una trattativa ancora aperta.

Il fatto è che domani, 14 luglio, scade il rinvio delle contromisure annunciate dall’Europa rispetto alle misure già annunciate dagli Usa. Arrivata la lettera Usa, plausibile che le rappresaglie saranno rinviate o stoppate. Oggi si riuniscono gli ambasciatori europei per cercare di cominciare a dirimere la questione. Ma non è che l’inizio. Il problema è se l’Europa sarà capace di presentarsi unita di fronte alla sfida di Trump oppure no. E al momento non si può negare che le posizioni siano articolate anche all’interno del fronte popolare e conservatore che domina il governo dei 27. Ppe e altri moderati forse giocano sui due fronti per mantenere l’egemonia, come dimostrano le posizioni più radicali dei francesi e quelle più possibiliste di italiani e tedeschi.

Al tempo stesso, però, le divergenze in ambito nazionale sono forse la dimostrazione più lampante del disorientamento europeo. Forza Italia, da referente ultra-europeista del Ppe, si schiera decisamente dalla parte dello sdegno nei riguardi della mossa di Trump che danneggia l’export. Come non manca di far presente anche il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che nella "sgradevole" lettera di Trump rileva comunque un’intenzione negoziale. E tutto sommato è questa la linea che persegue il governo, a cominciare dal partito della premier Meloni, che infatti esorta a mantenere le bocce ferme e a continuare nella partita negoziale. Diversa, invece, la posizione dei patrioti della Lega, da sempre propensi a una trattativa bilaterale però nel novero delle relazioni internazionali.

Anche il Pd è paradossalmente, ma non troppo, sulla stessa lunghezza d’onda del Ppe e di Forza Italia. La leader dem Elly Schlein denuncia la "follia autarchica" americana e quello dei 5 Stelle Giuseppe Conte accusa la premier di "svendere l’interesse nazionale" con "una trattativa assurda, da dilettanti". Non è un caso, del resto, che 48 ore fa popolari e socialisti abbiano votato insieme contro la mozione di censura alla Commissione von der Leyen.