Roma, 1 giugno 2019 - Il ministro Tria ha inviato alla Ue la lettera di risposta ai rilievi sollevati sul debito, facendo saltare il riferimento ai tagli al welfare, al reddito di cittadinanza e quota 100. Resta il riferimento alla flat tax "nel rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo".

Salvini si dice "soddisfatto" della "lettera" "perché ci sono segnali positivi per l'economia italiana e sono convinto che l'Europa rispetterà la nostra volontà di crescere e tagliare le tasse". Soddisfatto anche Di Maio, che in un post sul blog delle stelle scrive: "Oggi la giornata comincia bene. Nella lettera scritta dal Mef all'Europa è stato cancellato il passaggio che prevedeva tagli alla spesa sociale, vale a dire ai servizi, agli ospedali, tagli al lavoro e a Quota 100. Un altro governo Monti anche no, ne abbiamo avuto abbastanza! Ringrazio il ministro Tria per aver provveduto a correggere. Del resto non potevamo accettare altre sforbiciate lacrime e sangue. Resta da capire a chi sia venuta in mente questa bizzarra idea circolata nelle bozze e se quel passaggio sia stato concordato, politicamente, con qualcuno. Sicuramente non con il MoVimento 5 Stelle. Ora ripartiamo e lavoriamo insieme. L'unica cosa da tagliare sono le tasse ai cittadini".