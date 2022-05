Frase sessista, il consigliere Leone si scusa per i "gargarismi" suggeriti all'assessora

Potenza, 3 maggio 2022 - Si scusa Rocco Leone, consigliere regionale della Basilicata ed esponente di Fratelli d'Italia, per la frase sessista che ha rivolto all'assessora alle Infrastrutture Donatella Merra durante una seduta consiliare. "Quanto accaduto ieri mi ha profondamente segnato. Esprimo le mie più sentite e sincere scusa all' assessore Merra, a cui mi lega un rapporto di assoluto e reciproco rispetto, che sono certo sappia benissimo che non volevo in alcun modo mancarle di rispetto né istituzionale tantomeno personale - dice Leone -. Sento di dovere delle scuse anche alle donne, alle mamme ai lucani tutti che mi hanno scelto quale loro rappresentante".

Leone si rammarica anche per l'imbarazzo creato al suo partito, che peraltro lo aveva richiamato all'ordine chiedendo proprio le scuse pubbliche (pena "provvedimenti utili a salvaguardare l'immagine di Fratelli d'Italia"). "Il mio più forte rammarico è che una pessima frase pronunciata come battuta goliardica tra colleghi perché di questo si tratta, carpita da un microfono possa oscurare il mio impegno professionale, sociale e solo da ultimo politico a sostegno delle donne", si giustifica il consigliere lucano nonché ex assessore alla Sanità, per il quale molti hanno chiesto le dimissioni. "Io da uomo di istituzione, sono pronto a pagare le conseguenze della leggerezza nel pronunciare quella frase (che ribadisco ritenere pessima)", aggiunge.

La frase incriminata

Il microfono aperto durante la seduta del Consiglio regionale ha infatti registrato la battuta che Leone ha fatto ai colleghi Luca Braia (Iv) e Piergiorgio Quarto (FdI) dopo che Merra gi aveva chiesto un consiglio medico perché stava poco bene (Leone è un dottore, ndr). "Le ho consigliato gargarismi di pisello", dice l'esponente di Fratelli d'Italia.mentre si avvicina all'urna elettorale durante la votazione per l’Ufficio di presidenza. L'infelice frase è però finita in streaming. L'estratto del video è stato condiviso prima su chat private e poi sui social, diventando in breve virale e scatenando la bufera sull'esponente del partito di Giorgia Meloni. All'assessora intanto è giunta solidarietà bipartisan.