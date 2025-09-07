Leoncavallo, 25mila in piazza. Lanci di uova sulla polizia. Cori contro il ’modello Milano’

e Nicola Palma

"Il Modello Milano ci fa schifo". Il leoncavallino sul camion che apre il corteo scandisce bene le parole. Il messaggio fa capire da che parte stanno i circa 25mila manifestanti (50 mila per gli organizzatori) che ieri pomeriggio hanno sfilato da Porta Venezia al cuore di Milano per protestare contro lo sgombero del Leoncavallo dello scorso 21 agosto dalla sede di via Watteau, dove gli antagonisti stavano da 31 anni. Due settimane dopo il blitz delle forze dell’ordine, ecco il corteo intitolato Giù le mani dalla città, il cui bersaglio principale è il governo Meloni, con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, colui che ha voluto lo sgombero a metà agosto, mentre Comune e leoncavallini stavano trattando per la partecipazione di questi ultimi a un bando che dovrebbe offrir loro una nuova sede in un capannone comunale dismesso in via San Dionigi, a Porto di Mare, periferia sud-est della città.

La manifestazione va avanti pacificamente tranne un breve momento di tensione, quando un gruppetto si stacca dal corteo e, da piazza Tricolore, fa partire un lancio di petardi e uova contro le forze dell’ordine schierate in difesa dalla Prefettura di corso Monforte. Esplicita la condanna della premier Giorgia Meloni: "Gli inaccettabili insulti al ministro Piantedosi, a cui va la nostra solidarietà, non fermeranno il nostro lavoro per combattere le zone franche per troppi anni". Il presidente del Senato Ignazio La Russa: "Disordini inaccettabili, sarebbe opportuno che tutti prendessero le distanze". Duro anche il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini: "Eccoli gli amici di Sala e della sinistra. Che vergogna!".

Torna la calma e il corteo procede. Alla fine, però, i principali slogan degli antagonisti non sono dedicati né al governo, né a Sala, né al Pd, come qualcuno prevedeva, ma all’immobiliarista Manfredi Catella. Il motivo? All’ora di pranzo, il primo corteo partito ieri da Piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale, quello formato dai centro sociali più arrabbiati, dal Cantiere al Lambretta, e dai movimenti di estrema sinistra come Potere al Popolo e Carc, occupa pacificamente il cantiere del Pirellino, l’immobile del Comune acquistato da Coima di Catella, un’operazione su cui ha puntato il dito la Procura che a metà luglio ha fatto partire una serie di richieste di arresto, tra cui quella per lo stesso manager, finito ai domiciliari e poi liberato. Catella fa uscire una nota durissima: "Le manifestazioni violente con azioni illegali e occupazioni abusive da parte dei cortei formati dai centri sociali, con la partecipazione di rappresentanti di espressioni politiche, rappresentano evidentemente la nuova proposta del cosiddetto modello Milano, che interpreta la democrazia urbanistica invocata da alcuni. L’opinione pubblica potrà scegliere se questa è la Milano che vogliamo". Una presa di posizione considerata gravissima dai leoncavallini, ma anche dal segretario meneghino del Pd Capelli, che replica a stretto giro al fondatore di Coima: "Il dottor Catella oggi si sente influencer. Al futuro della città penserà la politica".