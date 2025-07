Legge sull’eutanasia . Raccolte 50mila firme

Quorum raggiunto. Anzi, superato. In pochi giorni sulla proposta di legge di iniziativa popolare dell’associazione Luca Coscioni per legalizzare tutte le forme di fine vita, inclusa l’eutanasia, sono state raccolte più delle 50mila firma necessarie per il deposito in Parlamento: 51.231 firme digitali (tramite Spid e Cie) e oltre 8.000 nei tavoli attivati in tutta Italia. L’obiettivo è superare la soglia di sicurezza di 70.000 firme per poter depositare la proposta ’Eutanasia Legale’ entro il 15 luglio, in vista della discussione sul testo base che riprende in Senato il 17 luglio. La proposta prevede che il Servizio sanitario nazionale si faccia carico della verifica delle condizioni del paziente entro 30 giorni dalla richiesta, e chiede di estendere il diritto anche all’eutanasia per mano di un medico.

"È un testo alternativo a quello del governo, che restringe notevolmente la platea potenziale degli aventi diritto", sottolinea l’Associazione. Per questo il tesoriere, Marco Cappato, e la segretaria nazionale dell’Associazione, Filomena Gallo, si appellano ai senatori affinché presentino "la proposta popolare sotto forma di emendamenti".