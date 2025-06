Legge elettorale, scoglio bipartisan. Ma il Pd nega trattative Schlein-Meloni

Il dibattito sulla legge elettorale torna protagonista tra gli scranni di Montecitorio, tra smentite e dichiarazioni di rito. Al di sopra dei rumors, in chiaro c’è l’opinione del vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani - rispondendo ai giornalisti dopo l’audizione alla Camera sulla situazione in Iran - si è detto favorevole al proporzionale. "Se si va in direzione di una legge elettorale tipo quella per l’elezione del sindaco o dei presidenti di Regione – ha detto il leader azzurro –, non sarei contrario. Si vedrà in Parlamento, ma io non sarei contrario al proporzionale" - ha ribadito. Saranno i partiti secondo Tajani a dovere discutere tra loro per raggiungere un’ampia convergenza, perché "se si vuole si può fare entro la legislatura". Un’apertura sicuramente apprezzata anche a sinistra, se è verto che il segretario della Cgil, ieri a Bologna ricordava l’urgenza del tema: "C’è da cambiare anche la legge elettorale – è infatti l’opiione di Maurizio Landini – non solo il referendum e il meccanismo del quorum".

Sotto al livello della discussione ufficiale infuriano, appunto, i rumors. Che in questi giorni ruotano attorno a dei presunti incontri segreti tra leader di opposta fazione, per discutere di questioni dirimenti per il Paese, di cui è ricca la storia italiana. Dal Nazareno, ieri, è arrivata la smentita in merito alle presunte interlocuzioni tra Meloni e Schlein pubblicate dal Corriere della Sera. "Nessun contatto - mette in chiaro il Pd. Osvaldo Napoli di Azione ha definito "opportuna" la smentita. "Le regole non sono nel potere esclusivo di due leader. Non lo sono soprattutto nel potere di Elly Schlein, se è vera la sua ambizione di voler costruire un’alleanza alternativa alla destra. È comprensibile che ogni partito voglia posizionarsi su proposte che ritiene più convenienti per sé, ma se il traguardo è la costruzione di una coalizione allora sarà utile per tutti muoversi con prudenza e con rispetto per le posizioni altrui", avverte Napoli.

Resta in ogni caso alta l’attenzione dei partiti di entrambi gli schieramenti in merito alla possibilità di giungere alla riforma il tempi ragionevoli. Nel dibattito si è inserito anche Angelo Bonelli che ha invitato la premier a "uscire della tenebre". "Giorgia Meloni, che non è solo la presidente del consiglio ma la leader di Fratelli d’Italia, deve uscire dalle tenebre delle trame e dire pubblicamente se vuole cambiare la legge elettorale e come - dichiara il deputato di Avs -. Non è ammissibile che chi si fregia della finta trasparenza lavori sotto traccia per cambiare la legge elettorale. La invito pertanto a dire pubblicamente se vuole cambiare la legge perché lei è anche la leader del partito di maggioranza relativa che dovrà assumere l’eventuale iniziativa parlamentare. Noi vogliamo una legge che garantisca con il proporzionale il pluralismo e la governabilità e non sfoci nel presidenzialismo. Perché noi vogliamo salvaguardare le prerogative del Parlamento".

Favorevole al proporzionale e più in generale al dibattito sulla riforma, l’ex ministro Gianfranco Rotondi, deputato Fdi. "La Democrazia Cristiana, presente in Parlamento nel gruppo di Fdi, esprimerà a tempo debito il favore per una riforma della legge elettorale in senso proporzionale con premio di maggioranza, analogamente a quanto già previsto per l`elezione dei sindaci e dei governatori". E sulla stessa scia, a rompere gli indugi ci ha pensato il capogruppo di Fdi al Senato, Lucio Malan, che ha dichiarato: "Ci stiamo lavorando, di sicuro serve qualcosa orientato alla governabilità e che incentivi alle coalizioni per avere governi stabili".